PAM PANORAMA presenta il nuovo punto vendita Pam di Viareggio

La storica Insegna della grande distribuzione riapre il punto vendita di Largo Risorgimento 13 ed annuncia una serie di attività di charity “La spesa cambia: costa meno tutti i giorni” con questa premessa apre la nuova Pam di Largo Risorgimento 13 a Viareggio.

La nuova Pam sarà aperta dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 21 e la domenica dalle 8 alle 21. L’offerta del nuovo negozio sarà centrata sulla qualità e provenienza dei prodotti con un occhio di riguardo al comparto dei freschissimi. Frutta e verdura della massima qualità e freschezza, il meglio dei prodotti del territorio, consegnato tutti i giorni. Carne proveniente da fornitori selezionati che rispondono ad elevati standard qualitativi, sottoposta a numerosi controlli di laboratorio e lavorata all’interno del Centro Carni di Qualità Pam Panorama di Firenze. Fiore all’occhiello dell’offerta il settore ittico con una flotta di pescherecci che pesca in esclusiva per Pam il meglio del pescato del mar Tirreno.



In ottica spesa solidale, sono a disposizione delle gift card che i clienti possono acquistare per regalare un pasto alle famiglie più bisognose della Parrocchia di Sant’Antonio da Padova di Corso Garibaldi a Viareggio.



In occasione dell’apertura è stata donata, ai residenti e alle attività commerciali del quartiere Italia a ridosso della nuova Pam, una borsa contenente una spesa di prodotti Pam Panorama e tutti i bambini che sono entrati nel nuovo punto vendita hanno ricevuto una gift-gioco da portare in spiaggia.



Pam Panorama ha inoltre annunciato una serie di attività di charity nella cittadina toscana: ha donato a due scuole una serie di materiali utili per la didattica; nello specifico all’Istituto Comprensivo Don Milani-Primaria Genny Marsili 180 libri di narrativa per la biblioteca scolastica ed un monitor touch screen da 65 pollici completo di carrello per il trasporto ed all’Istituto Comprensivo Migliarina-Motto 3 personal computer portatili e strumenti ed apparecchiature musicali per la scuola di musica dell’Istituto.



Inoltre ha effettuato una donazione al Comitato di Viareggio della Croce Rossa Italiana per contribuire all’acquisto di una nuova ambulanza, ha consegnato 10 gift card da 50 euro, spendibili nei punti vendita Pam, all’Associazione Il Germoglio Onlus, associazione che si occuperà del ritiro di prodotti alimentari in scadenza per conto del Banco Alimentare ed infine ha donato un’altalena per l’oratorio della Parrocchia di Sant’Antonio da Padova di Corso Garibaldi.



Informazioni su Pam Panorama

Pam Panorama, società che opera con le insegne Pam, Panorama, Pam local e Pam City fa parte di Gruppo Pam, gruppo di riferimento nel mondo della grande distribuzione italiana da oltre 60 anni. Gli oltre 600 punti vendita che compongono la rete Pam Panorama, tra diretti, in franchising e in master franchising sono presenti in Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Puglia e Calabria.