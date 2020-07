Pam sbarca ad Albissola Superiore

Aperto il primo punto vendita in città con il partner Arimo Pam apre le porte del primo punto vendita ad Albissola Superiore con Arimondo, azienda di grande tradizione e partner storico di Pam Franchising già attiva nelle province di Genova, Imperia e Savona. Il nuovo punto vendita si trova in corso Filippo Ferrari 99, a cinquanta metri dal mare, e sarà aperto 7 giorni su 7, dal lunedì alla domenica con orario continuato dalle 8.30 alle 20.30.

Il supermercato Pam è sviluppato su una superficie di 900 mq e mette a disposizione dei clienti un comodo parcheggio coperto al piano rialzato da 30 posti auto. Lo sviluppo degli spazi interni è accattivante e innovativo grazie all’utilizzo di materiali che contribuiscono a creare un’atmosfera calda e accogliente per garantire un’esperienza di spesa coinvolgente che valorizza la qualità e l’ampio assortimento dell’offerta Pam.



Nel punto vendita è presente un’area dedicata a frutta e verdura, dove ogni giorno viene proposta una selezione d’eccellenza dei prodotti di stagione di produttori locali; i reparti a servizio per la carne, la gastronomia, la pescheria con pescato locale e un’area forno, con una ricca scelta di pane fresco, focacce, pizze e pasticceria sfornati tutti i giorni e provenienti dalle aziende produttive Arimondo. Oltre ai numerosi prodotti locali nel supermercato è presente anche una piccola parafarmacia a libero servizio.



Tutte da scoprire sia la convenienza del punto vendita sia gli innumerevoli vantaggi del programma fedeltà Carta Per Te. Inoltre, a testimonianza dell’attenzione verso le esigenze dei clienti, è disponibile, quale metodo di pagamento, anche il servizio Satispay e la consegna a domicilio della spesa.



“Questa nuova apertura conferma la proficua collaborazione con il partner Arimondo che sta permettendo alla nostra insegna di affermarsi in una regione importante come la Liguria - dichiara Riccardo Martinelli, direttore operativo Pam Franchising – Per la realizzazione del nuovo punto vendita sono stati effettuati interventi di riqualificazione di un edificio industriale in stato di abbandono ed importanti opere di urbanizzazione con la riqualificazione di viabilità pubblica carrabile e pedonale e la creazione di nuove aree verdi pubbliche che ci hanno permesso di rendere più accogliente e bello il quartiere della città.”



“Con l’apertura del punto vendita di Albissola continua la crescita del numero di supermercati Arimondo ad insegna Pam, ad oggi sono 23 sul territorio regionale ligure – dichiara Roberto Arimondo, Amministratore Delegato del Gruppo Arimondo – Siamo felici della partnership con la storica insegna Pam con la quale condividiamo importanti valori quali l’italianità, la cura per la qualità dei freschi e la grande attenzione nei confronti di clienti e collaboratori”.



Per maggiori informazioni, visitate il sito www.pampanorama.it



Pam Panorama, società che opera con le insegne Pam, Panorama e Pam local, fa parte di Gruppo Pam, gruppo di riferimento nel mondo della grande distribuzione italiana da oltre 60 anni. I 400 punti vendita che compongono la rete Pam Panorama, tra diretti ed in franchising, sono presenti in Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio e Abruzzo.