PAM ZANARDI: il Superstore con i prezzi più bassi di Bologna

Dal 24 febbraio al 6 aprile un vero e proprio “festival della convenienza” con tante iniziative dedicate alla spesa in linea con la politica dei prezzi bassi sempre, per sempre!

Prezzi bassi sempre e per sempre è la promessa che Pam Panorama fa ai suoi clienti. Nel punto vendita Superstore Pam Zanardi in Via Bovi Campeggi 2 angolo Via Zanardi, i bolognesi potranno trovare i prezzi più bassi della città. Un vero e proprio festival della convenienza che propone diverse offerte articolate in giornate dedicate con prezzi bassi certificati da Altroconsumo.



Dal 24 febbraio al 9 marzo lo spettacolo si apre con uno sconto del 20% su tutti i prodotti “Pam Qualità Per Te”, i consumatori potranno acquistare e scoprire tutta la linea, con oltre 1000 articoli, ricevendo il 20% di sconto direttamente in cassa. Gli amanti della carne dal 25 al 27 febbraio potranno acquistare, con uno sconto del 20%, una serie di prodotti preparati direttamente in punto vendita, come spiedini o tramezzini, pronti e veloci da gustare. Nella giornata di sabato 5 marzo si potrà acquistare un ferro da stiro Telefunken al prezzo simbolico di 1€ con una spesa minima di 50€.



Partirà il 10 marzo e terminerà il 6 aprile il grande concorso a premi “Punta sul verde e vinci con Pam”. All’interno del Pam Zanardi di Bologna, con un minimo di spesa di 30€, con scontrino unico, e acquistando almeno 3 prodotti a marchio Pam a scelta tra: Pam Qualità per te, I Tesori, Semplici e Buoni, Bio Pam Panorama, Salumeria Artigiana, Fresche Bontà, Pam Eco, Zoa e Arkalia, verrà consegnata a tutti i clienti una cartolina “Cancella&Vinci” con la quale potranno sfidare la sorte e aggiudicarsi uno dei premi in palio, tra cui una bicicletta elettrica.



Infine, dal 24 marzo al 6 aprile, 80€ in buoni sconto per tutti i clienti. Gli amanti del pesce dal 25 al 7 marzo potranno acquistare, con uno sconto del 20%, una serie di prodotti preparati direttamente in punto vendita, pronti e veloci da gustare. Nella giornata di sabato 2 aprile si potrà acquistare un Phon da viaggio Telefunken al prezzo simbolico di 1€ con una spesa minima di 30€.



Oltre alle offerte dedicate, presso il Superstore di Pam Zanardi viene valorizzato il territorio proponendo un’ampia selezione di prodotti tipici dell’Emilia-Romagna, che spaziano dal banco del fresco alle specialità della gastronomia.



Informazioni su Pam Panorama

Pam Panorama, società che opera con le insegne Pam, Panorama, Pam local e Pam City fa parte di Gruppo Pam, gruppo di riferimento nel mondo della grande distribuzione italiana da oltre 60 anni. Gli oltre 600 punti vendita che compongono la rete Pam Panorama, tra diretti, in franchising e in master franchising sono presenti in Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Puglia e Campania.



