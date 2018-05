Panasonic presenta una soluzione di mobile point of sale integrata per tablet e dispositivi handheld rugged

Panasonic presenta una soluzione di mobile point of sale integrata per il proprio tablet fully rugged Toughpad FZ-G1: grazie al supporto concepito specificatamente per alloggiare e rimuovere con facilità un dispositivo di pagamento come l’Ingenico iSMP4 o il Verifone e355, il tablet diventa una soluzione mPOS perfetta per i settori del retail e dell’hospitality.

In occasione del Retail Business Technology Expo di Londra, Panasonic ha annunciato una soluzione di mobile point of sale integrata per il proprio tablet rugged Toughpad FZ-G1. Il supporto personalizzato per il dispositivo integrato dedicato ai pagamenti mobili avvolge perfettamente il Toughpad FZ-G1 Panasonic, consentendo di utilizzare con la massima facilità il dispositivo abbinato a una soluzione di pagamenti mobile come l’Ingenico iSMP4.



Il supporto per il device integrato trasforma il Panasonic FZ-G1 nella soluzione di Mobile Point of Sale (mPOS) perfetta, ideale per i settori del retail e dell’hospitality durante attività come lo smaltimento delle code, la presa degli ordini e i pagamenti al tavolo, la vendita assistita, gli acquisti a bordo e le vendite sul campo.



Primo di una serie di supporti dedicati per l’integrazione di dispositivi di mobile payment per la gamma Panasonic di tablet e handheld rugged, lo speciale case progettato per il Toughpad FZ-G1 è concepito per alloggiare e rimuovere con facilità un dispositivo di pagamento come l’Ingenico iSMP4 o il Verifone e355; per alloggiare altri dispositivi è possibile sviluppare un progetto ad hoc.(1)



Massima facilità di integrazione

Facilmente posizionabile nel case, il dispositivo di pagamento Ingenico si collega al tablet tramite USB per consentire un pairing affidabile e il dual charging di entrambi i dispositivi (iSMP4 e tablet); il dispositivo Verifone si connette invece tramite Bluetooth ed è ricaricabile separatamente.



Il case è progettato per assicurare semplicità di accesso allo slot batteria del tablet, consentendo a chi lo utilizza di sostituire la batteria in modalità hot swap in maniera veloce ed efficiente; dispone inoltre di un alloggio integrato per un pennino, di maniglie ergonomiche e di agganci per una tracolla. La fotocamera frontale e quella posteriore del tablet rimangono libere ed è possibile utilizzare un Kensington Lock per una sicurezza ulteriore nei momenti di inutilizzo.



“Il supporto studiato appositamente per i dispositivi di pagamento crea una soluzione mPOS, leggera e autonoma, che combina il design rugged ed ergonomico di uno tra i tablet Panasonic più apprezzati con soluzioni di pagamento fornite da provider leader a livello mondiale,” spiega Jan Kaempfer, General Manager of Marketing di Panasonic Computer Product Solutions. “Si tratta di un tool semplice e cost-effective per le aziende i cui mobile worker lavorano all’aperto o in ambienti difficili e molto dinamici”.



“Le aziende operanti nei settori del retail e dell’hospitality sanno che un’ottima customer experience è uno dei key driver per l’incremento delle vendite,” aggiunge Olivier Steinfels, Retail Marketing Product Manager di Ingenico. “Con il nostro device all-in-one, sicuro ed efficiente, aumenteranno in tutto il mondo i casi di utilizzo presso punti vendita e ristoranti. È una soluzione mPOS innovativa che unisce il meglio dei tablet rugged e delle soluzioni per i pagamenti mobili oggi sul mercato, consentendo alle aziende di offrire una shopping experience coinvolgente e altamente personalizzata”.



Progettato per i mobile worker

Il Toughpad FZ-G1 Panasonic è un dispositivo dotato di sistema operativo Windows 10 Pro, con processore di 6° generazione Intel Core i5-6300u vPro ad alte prestazioni. Con un’autonomia fino a 14 ore e batterie sostituibili in modalità hot swap, il Panasonic Toughpad FZ-G1 è in grado di operare sul campo per tutto il tempo necessario. Il suo ecosistema completo di accessori e periferiche ne permette l’utilizzo in qualsiasi ambiente, sia che lo si porti a mano o che venga montato su veicoli tramite dock. Così come tutti i dispositivi fully rugged di Panasonic, il tablet è progettato e testato per resistere a condizioni estreme, grazie alla certificazione MIL-STD 810G e all’IP65. Le opzioni di configurazione flessibili consentono di scegliere, oltre a una soluzione di pagamento mobile, lettore barcode 2D, GPS, micro SD, una seconda porta USB 2.0, LAN cablata o lettore smart card.



Il supporto per dispositivi di pagamento mobile utilizzabile con il Toughpad FZ-G1 è già disponibile.



(1) I dispositivi Ingenico e Verifone devono essere acquistati separatamente