PANGAIA collabora con Centric Software® per potenziare la propria strategia di impatto sostenibile

Campbell, California, 30 marzo 2021– Utilizzando la tecnologia per promuovere il proprio programma di impatto sostenibile, PANGAIA, l’azienda specializzata in scienza dei materiali, ha scelto Centric SMB, la soluzione PLM (Product Lifecycle Management) per brand emergenti, di Centric Software. Centric Software offre le soluzioni enterprise più innovative di pianificazione, progettazione, sviluppo, acquisto e vendita prodotti di abbigliamento, calzature, articoli sportivi, mobili, home design, cosmetici, beni di lusso e generi alimentari, finalizzate alla realizzazione di obiettivi strategici e operativi di trasformazione digitale.



La partnership supporterà la mission di PANGAIA di digitalizzare completamente la propria filiera, contribuendo ad ottimizzare i processi, migliorare la comunicazione con i fornitori e promuovere un modello di business più circolare.



“In quanto azienda specializzata in scienza dei materiali, l’innovazione permea ogni aspetto dell’attività di PANGAIA. Mai come ora tutto ciò è stato così vero per la nostra filiera, e l’adozione della soluzione Centric SMB supporta il nostro intento di creare un percorso di prodotto completamente digitalizzato, dove i nostri articoli possono essere responsabilmente reperiti, gestiti e rivalutati, il tutto all’interno di un’unica piattaforma. Creando efficienza, maggiore trasparenza e una migliore tracciabilità, questa innovazione ci sta aiutando a realizzare la nostra ambiziosa visione di diventare entro il 2023 un’azienda Earth Positive– un risultato che ripaga molto più di ogni sforzo impiegato,” dichiara Yael Gairola, Chief Operating Officer, PANGAIA.



“Centric Software è molto lieta di collaborare con PANGAIA e giocare un ruolo così importante nella sua strategia di impatto sostenibile,” dichiara Chris Groves, Presidente e CEO di Centric Software. “Siamo entusiasti di iniziare questo viaggio insieme a un’azienda così progressista e orientata alla sostenibilità.”





PANGAIA (www.thepangaia.com)



PANGAIA è un’azienda direct-to-consumer specializzata in scienza dei materiali, con la mission di salvare l’ambiente. Una comunità internazionale composta da un unico cuore e tante mani – scienziati, tecnologi, designer - che crea prodotti essenziali da materiali innovativi e bioingegnerizzati.







Centric Software (www.centricsoftware.com)



Dalla sua sede nella Silicon Valley, Centric Software fornisce una piattaforma di Trasformazione Digitale alle aziende più prestigiose che operano nei settori della moda, del retail, delle calzature, dei prodotti per l’outdoor e dei beni di lusso e di largo consumo, inclusi cosmetici, prodotti di bellezza e generi alimentari. Centric 8, la piattaforma PLM (Product Lifecycle Management) di punta dell’azienda, offre funzionalità enterprise di merchandise planning, sviluppo prodotti, sourcing, gestione della qualità e delle collezioni, specifiche per i settori fast moving consumer goods. Centric SMB offre tecnologie PLM innovative e importanti best practice di settore, specifiche per brand emergenti. Centric Visual Innovation Platform (VIP) offre un’inedita esperienza completamente visiva e digitale per la collaborazione e il processo decisionale e include la Centric Buying Board, per trasformare le sessioni interne d’acquisto e massimizzare il valore del retail, e la Centric Concept Board, per promuovere la creatività e l’evoluzione del concept di prodotto. Tutte le innovazioni Centric accelerano il time to market, danno impulso all'innovazione e riducono i costi.



La quota di maggioranza di Centric Software è detenuta da Dassault Systèmes (Euronext Paris: #13065, DSY.PA), leader mondiale nel software di progettazione 3D, Digital Mock Up 3D e soluzioni PLM.



Centric Software ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti nel settore, tra cui l'inclusione da parte di Red Herring nella lista delle prime 100 aziende nel mondo nel 2013, 2015 e 2016. Centric ha inoltre ricevuto diversi excellence award da parte di Frost & Sullivan nel 2012, 2016, 2018 e 2021.



Centric Software è un marchio registrato di Centric Software Inc. Tutti gli altri brand e nomi di prodotto sono marchi registrati dei rispettivi proprietari.



