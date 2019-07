Paolo Fresu, Giovanni Sollima, Orchestra da Camera di Perugia a Fano Jazz

“Two Islands”. Mercoledì 24 Luglio 2019, h 21.15 Rocca Malatestiana

Paolo Fresu, Giovanni Sollima, Orchestra da Camera di Perugia



Main Stage, Rocca Malatestiana



“Two Islands”.



Mercoledì 24 Luglio 2019, h 21.15



Paolo Fresu, tromba, flicorno, effetti.

Giovanni Sollima, violoncello.



Orchestra da Camera di Perugia:

Primi violini: Paolo Franceschini, Azusa Onishi, Keti Ikonomi, Federico Galieni

Secondi violini: Luca Arcese, Silvia Palazzoli, Gustavo Gasperini, Sabina Morelli

Viole: Mizuho Ueyama, Elga Ciancaleoni, Violoncelli: Gianluca Pirisi, Mauro Businelli

Contrabbasso: Alessandro Salvatore Schillaci, Oboi: Simone Frondini, Maria Chiara Braccalenti

Corni 2: Eolo Pignattini, Stefano Olevano, Fagotto: Luca Franceschelli.



Due isole, Sardegna e Sicilia, legano due degli strumentisti più dinamici di oggi. Paolo Fresu e Giovanni Sollima rifiutano le distinzioni fra diversi generi musicali, fra jazz e musica classica. E non temono gli sconfinamenti dai rispettivi principali ambiti d’azione: la loro collaborazione, sollecitata dall’Orchestra da Camera di Perugia, ne è tangibile testimonianza.



Sardegna e Sicilia, due crocevia, porti di approdo da millenni, terre di miti, leggende, ritualità e tradizioni che si intrecciano in modo inestricabile con gli elementi e con la natura: “l’acqua che scorre” per Fresu; l’albero dal quale nasce la voce del suo strumento per Sollima (“When We Were Trees”).



Il concerto prende le mosse da pagine elaborate singolarmente da entrambi i protagonisti, nel solco di una musicalità che non conosce barriere, dove anche poesie orali e improvvisazioni spontanee trovano spazio. La tromba di Fresu dialoga con il violoncello di Sollima e insieme i due strumenti raccontano storie che partono da lontano e che si riversano nell’oggi. E il tutto è circondato dalle onde del Mare Nostrum.















Info / Tickets

Settore A

intero 35,00 euro

ridotto 32,00 euro



Settore B

intero 30,00 euro

ridotto 27,00 euro



Diritto alla riduzione (under 25, over 65 e possessori Marche Jazz Card 2019).

Vedi anche promozioni Fano Jazz by the Sea



Informazioni

Fano Jazz Network

Cell./Whatsapp: +39 388 6464241

Tel. +39 0721 1706616

info@fanojazznetwork.org



Botteghino del Teatro della Fortuna

Tel. +39 0721 800750