Partecipa per disegnare la nuova sanità - 14 Maggio 2020

Giovedì 14 maggio, l'Officina Motore Sanità, in collaborazione con BioMedia e grazie alla sponsorizzazione di IPSEN, terrà, dalle 11:00 alle 13:00, il webinar "Fase II Covid-19: Focus Territorio - Anticipare e gestire il cambiamento".

Il focus sarà dedicato al territorio, dove non si può prescindere dal confronto fra tutti gli attori coinvolti a livello nazionale e regionale, anche coinvolgendo comuni, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, farmacisti territoriali. Bisogna definire la “rete” definendo ruoli e competenze chiari e bisogna far riferimento ad una task force di esperti in grado di dare gli elementi per poter fare scelte politiche/economiche appropriate.



Saranno presenti: Claudio Zanon, Direzione Scientifica Motore Sanità, Enrico Coscioni, Consigliere del Presidente della Regione Campania per la Sanità, Claudio Cricelli, Presidente SIMG, Walter Marrocco, Responsabile Scientifico FIMMG, Vito Montanaro, Direttore Dipartimento Regionale Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti, Regione Puglia, Giulio Fornero, Direttore SC Qualità, Risk Management, AOU Città della Salute e della Scienza Torino, Gianni Amunni, Direttore Generale Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO), Regione Toscana, Walter Locatelli, Commissario Straordinario A.Li.Sa. Regione Liguria, Giovanni Pavesi, Direttore Generale ULSS 8 Berica, Roberto Tobia, Segretario Nazionale Federfarma, Michele Vietti, Presidente Finlombarda e Gruppo Santa Croce, Andrea Belardinelli, Responsabile Settore Sanità Digitale e Innovazione Regione Toscana, Daniele Amoruso, Giornalista Scientifico, Paolo Guzzonato, Motore Sanità, Georges Paizis, Motore Sanità, Francesco S. Mennini, Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. Modererà: Giulia Gioda, Giornalista. Interverranno: Massimo Appiotti, Executive Partner and Director of the board di Oxygy, Daniela Boresi, Giornalista, Gabriella Levato, MMG Milano, Ettore Mautone, Giornalista e Andrea Sermonti, Giornalista.



Per partecipare al webinar, iscriviti al seguente link: https://bit.ly/3bnt0KV







