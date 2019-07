Partito con tanti iscritti il corso gratuito di yoga a Stella di Monsampolo

Piazza Bachelet ogni mercoledì dalle 19 alle 20

MONSAMPOLO – Ha preso il via, con un buon numero di partecipanti, il corso gratuito di yoga che si svolgerà per tutta l’estate nel giardino annesso alla bocciofila di Piazza Bachelet ogni mercoledì dalle 19 alle 20.



L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto regionale “Sport senza età” dall’Unione Sportiva Acli Marche ed è stata realizzata grazie al contributo dell’Asur Marche (ai sensi della deliberazione di Giunta regionale 1118/2017), col patrocinio dell’amministrazione comunale di Monsampolo del Tronto ed in collaborazione con Polisportiva Spazio Stelle e Teatro delle foglie.



Alla prima lezione erano presenti l’assessore allo sport del Comune di Monsampolo del Tronto Luca Schiavi, il vice presidente regionale dell’U.S. Acli Marche Giulio Lucidi, il presidente della Polisportiva Spazio Stelle Giuseppe Palanca e l’insegnante di yoga Eugenia Brega.



Il gruppo ha dato l’adesione all’iniziativa “Io gioco davvero” che mira a promuovere la pratica sportiva come strumento di contrasto alla ludopatia.



Per partecipare è necessario portare il proprio tappetino o un asciugamano, per i nuovi iscritti è necessario arrivare 10 minuti prima dell’inizio della lezione per la registrazione dei dati anagrafici.



In caso di maltempo le lezioni si svolgeranno all’interno dei locali della bocciofila.



Per ulteriori informazioni si possono visitare la pagina facebook Unione Sportiva Marche o il sito www.usaclimarche.com ma anche contattare l’insegnante Eugenia Brega (3358119319).