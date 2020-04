Pasqua 2020: #io resto a casa ma con una finestra sul Friuli!

Precisamente su uno dei suoi indiscussi simboli: Il Fogolar, il ristorante dell’Hotel Là di Moret di Udine che, da oltre un secolo, rappresenta il simbolo della storia, della cultura e dei valori della tradizione e dell’ospitalità del Friuli Venezia Giulia.

Guidata da più di cinque generazioni dalla famiglia Marini, questa struttura simboleggia in modo imprescindibile l’hotellerie e la ristorazione di alta qualità di un territorio incredibilmente ricco anche dal punto di vista enogastronomico.



E, dal momento che per Pasqua non sarà possibile varcare la soglia de “Il Fogolar”, e sedersi vicino al caminetto posto al centro della sala il cui soffitto è ricoperto da quasi 600 Piatti del Buon Ricordo, - associazione a cui questo ristorante aderisce dal 1968 – ci ha pensato lo chef Stefano Basello a proporre un viaggio di sapori dedicato a tutti gli appassionati gourmet travelers, attraverso due ricette ideali per scoprire e condividere questo territorio accarezzato dalle Alpi e lambito dal Mare Adriatico, e alcune delle sue prelibatezze.



Con “Crudità di asparagi” presenta una tra le numerose eccellenze di questa terra, l’Asparago Bianco del Friuli Venezia Giulia, coltura dall’origine antichissima e dal sapore particolarmente delicato.



Con la seconda ricetta, “Lombetto di coniglio, erbette, carota e anguilla affumicata” sottolinea invece la sua propensione alla continuità e alla ricerca, tra modernità e tradizione, nell’ambito di una regione e la sua natura tra mare e terra, fiumi, boschi e pascoli, erbe e piante selvatiche commestibili.



Non resta altro che dare il via alla scoperta di una realtà unica!



CRUDITA’ DI ASPARAGI

Ingredienti per 4 persone

Tre asparagi bianchi

Tre asparagi verdi

Tre asparagi viola

Germogli di pisello

Dieci fave sbollentate

Otto punte d’asparago verde



Per la vinaigrette

125 gr. miele millefiori

150 gr. lime e scorza grattugiata



Per l'uovo

Quattro uova di quaglia

Un uovo di gallina

100 gr. pane grattato

100 gr. farina



Procedimento

Affettare sottilmente gli asparagi e arrotolarli a spirale alternando le tre qualità.

Preparare la citronette con il succo di lime ed il miele.

Sbollentare per 2 minuti le punte d’asparago verde e poi panarle.



Per le uova

Portare a bollore dell'acqua, rompere le uova di quaglia, farle scivolare in acqua e lasciarle coagulare per pochi secondi in modo che il tuorlo possa rimanere liquido.

Quindi panare le uova passandole prima nella farina, successivamente nell'uovo sbattuto e poi nel pane grattato.

Da ultimo friggerle.

Condire le spirali d'asparagi con la citronette e porle al centro del piatto, sopra adagiare l'uovo di quaglia e le punte d’asparago fritte.

Rifinire con le fave sbianchite e i germogli d’asparago e pisello.



LOMBETTO DI CONIGLIO ERBETTE, CAROTA E ANGUILLA AFFUMICATA

Ingredienti per 4 persone

Due schiene di coniglio

Otto fettine di guanciale

Due carotine baby

20 gr. di anguilla affumicata

80 gr. di crema Sclopit (Silene Vulgaris, erba selvatica)

Quattro crocchette di Montasio

80 gr. di panade

Erbe miste selvatiche

-Per la crema Sclopit

100 gr. di Silene (o spinaci freschi, o ortiche) ben lavato

Mezzo scalogno

Brodo qb

Tritare lo scalogno, rosolarlo, unire il Silene tritato e stufarlo leggermente unendo, se necessario, il brodo.

Frullare e regolare di sale.

-Per le crocchette di Montasio

300 gr. di panna

300 gr. di latte

750 gr. di Montasio

10 gr. di colla di pesce

350 gr. di panna montata

Bollire la panna e il latte, e unire la colla di pesce ammollata e strizzata, e successivamente il Montasio grattugiato.

Quando il composto risulta tiepido unire la panna montata.

Far riposare per una notte in frigo, quindi formare delle palline da 1 cm. di diametro e poi panarle all'inglese per tre volte.

-Per la panade

50 gr. di pane raffermo privato della crosta

100 gr. di latte fresco

Uno scalogno

Due dl. di vino bianco friulano

60 gr. di burro

Far colorare il burro a nocciola, unire il pane in dadolata, tostarlo e successivamente unire il latte.

Portare a cottura e frullare.

A parte stufare con del burro lo scalogno a julienne, unire il vino e ridurre a 1/3.

Regolare la panade con la riduzione di vino.



Procedimento

Disossare le schiene di coniglio, separare i lombetti, condirli con sale e avvolgerli con le fettine di guanciale. Porre i lombetti così preparati in sacchetti per cottura in sottovuoto. Immergerli poi in acqua a 72 gradi lasciandoli sino a quando la temperatura dei lombetti arriva a 63 gradi al cuore. Quindi raffreddare in acqua e ghiaccio

A parte, con le ossa delle schiene e le parature (ossicini, ritagli di carne….), fare un fondo bruno.

Cucinare le carotine a vapore e poi tagliarle a metà.

Montaggio

Rosolare i lombetti in padella con burro chiarificato, e tagliarli in tre medaglioni.

Sistemare nel piatto una goccia di panade, disporvi sopra il medaglione di coniglio, gocciolare il piatto con la crema di Silene e di fondo di coniglio.

Su un lato del piatto sistemare la carotina tagliata a metà e sopra disporre i pezzettini di anguilla affumicata.

Friggere le praline di Montasio e sistemarle su un lato del piatto.

Rifinire il piatto con le erbe selvatiche.



Hotel Là di Moret

Viale Tricesimo, 276 - 33100 - Udine (UD) – Tel. +39 0432 545096

www.ladimoret.it