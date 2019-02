Pasqua con i bambini: ecco alcune idee viaggio family-friendly da nord a sud dell’Italia

Le festività pasquali quest’anno sono in primavera inoltrata, temperature miti e piacevoli per trascorrere qualche giorno con i vostri bambini . Ecco per voi qualche idea viaggio Family- Friendly

Bimbi in Vacanza, portale dedicato alle vacanze per tutta la famiglia, vi presenta delle mete Family per trascorrere le vacanze pasquali in modo diverso e originale con i vostri bambini.

Gli alberghi presenti sul portale hanno in questi anni dedicato particolare attenzione ai piccoli ospiti, ottenendo un riscontro positivo in termini di immagine e diventando degli hotel per famiglia di eccellenza.

Trascorrere una vacanza con i vostri bambini è un momento unico e indimenticabile e Bimbi in Vacanza ha selezionato per voi delle strutture che vi garantiranno la riuscita della vostra prossima vacanza.

Ecco alcune proposte :

- Pasqua golosa in Trentino al Rifugio Sores *** Predaia (TN) : Pranzo goloso di Pasqua, Laboratorio per bambini sabato 20 aprile,Escursione guidata di 3 ore,Serate di animazione per i bambini. Area giochi bambini sempre aperta,1 ingresso famiglia al Sores Park, il parco avventura sugli alberi dell’Hotel. Da 69 euro a persona





- Offerta Pasqua All Inclusive Rimini in Family Hotel con BIMBO GRATIS

Al Bellariva Family Hotel *** di Rimini , confortevole hotel per famiglie con BIMBI GRATIS situato nel cuore della Riviera Romagnola più autentica, a due passi dal mare, dal centro e da tutte i deliziosi negozi e ristorantini della bella frazione di Bellariva!

I tuoi bambini si divertiranno tra animazione, Mini Club e angolo giochi con gonfiabile, e tu potrai goderti l'ottima cucina tipica e rilassarti passeggiando in riva al mare. Da 179 euro per 3 giorni a persona



- Una Pasqua di benessere tutta da vivere in Spa ai Fori d’Ischia all’Hotel Le Canne***, nell’offerta Pasquale è compresa l’ entrata alla SPA per grandi e piccini: piscina con idromassaggio riscaldata e al coperto, doccia emozionale, sauna finlandese, piccola vasca per bambini con idromassaggio, riscaldata e al coperto. Servizi su misura per tutti i bambini, camere ampie ed accoglienti, terme e tramonti particolari. Tre giorni euro 210 con bimbi gratis sino ai 2 anni, 50% di sconto sino ai 12 anni



- L’ Hotel Punta Nord-Est vi aspetta a Castellammare Del Golfo (TP) per farvi assaporare tutti i colori e i gusti della Sicilia. grazie alla vista mozzafiato che abbraccia tutto il Golfo di Castellammare, all’accesso diretto alla spiaggia, alla piscina con zona relax e alla scelta tra una suite e 4 Junior Suite con terrazzo panoramico, il top per chi ama il massimo dell’emozione. Potrete assaporare i sapori della Sicilia a colazione, per iniziare con slancio la tua giornata!



Queste sono solo alcune proposte presenti sul portale Bimbinvacanza.it dedicato alle vacanze per tutta la famiglia.

Info: www.bimbinvacanza.it – email : info@bimbinvacanza.it