Pasqua e ponti di primavera: qual è il periodo migliore per partire

Weekendesk.it, leader nei soggiorni tematici in Europa, ha svolto un’indagine su oltre 2.000 proposte in Italia e all’estero per aiutare i viaggiatori a scegliere la meta e il giorno ideale per la partenza in base alle disponibilità, alla varietà di proposte e ai prezzi medi.

Come ogni anno la Primavera porta con sé la possibilità di programmare una fuga di pochi giorni in occasione della Pasqua e dei ponti del 25 Aprile e del 1 Maggio.



Spesso si arriva, però, a un mese dalla partenza senza aver prenotato ancora nulla e senza sapere su quali giorni conviene orientarsi per trovare ancora disponibilità e approfittare delle migliori proposte per le mete preferite. In diversi casi può, quindi, succedere che si decida di rinunciare a concedersi una breve vacanza per non doversi accontentare solo delle offerte dell’ultimo minuto.



Secondo i dati raccolti da Weekendesk.it, il portale leader nei fine settimana tematici e soggiorni brevi, che ha elaborato un’indagine su oltre 2.000 pacchetti in Italia, Francia, Spagna, Belgio e Olanda, le possibilità di poter prenotare nel periodo dei ponti primaverili un week-end romantico, all’insegna del benessere, alla scoperta dei piaceri dell’enogastronomia o in un parco divertimenti, sono al momento ancora diverse e interessanti, soprattutto se si seguono alcune indicazioni.



Per quanto riguarda Pasqua e scegliendo come giorno di arrivo il Sabato o la Domenica, la disponibilità in Italia è in media del 69% e sale al 76% se si decide di anticipare al Venerdì Santo. A livello di budget, se si considera un pacchetto per due persone che include una notte con colazione e un’attività, il prezzo medio è di 85/90 Euro per Toscana e Lombardia, mentre sale a 120 Euro per Sardegna e Lazio. Diverse tra le offerte più convenienti sono al momento relative all’Umbria, dove, ad esempio, per un soggiorno di una notte con colazione a buffet per due persone alle porte di Perugia, comprensivo di un calice di benvenuto e una pausa relax nel centro benessere, si possono spendere 69 Euro.

Per chi preferisce invece un weekend festivo all’insegna del divertimento, non mancano diverse proposte sulla Riviera Romagnola, come ad esempio un pacchetto che prevede una notte in un hotel 4 stelle a Rimini con colazione e ingresso per due persone a Mirabilandia al prezzo complessivo a 166 Euro, che diventa 196 Euro per una famiglia composta da due adulti e un bambino.



Buona la disponibilità nel fine settimana di Pasqua anche in Francia, che va dal 69% per chi sceglie di arrivare al Sabato al 74% per chi preferisce la Domenica. Per quanto riguarda il prezzo medio nella regione di Parigi, un soggiorno per due persone per una notte inclusa un’attività, come ad esempio un giro in battello sulla Senna, è di 125 Euro. Anche nella vicina Costa Azzurra,





si trovano ancora interessanti proposte come, ad esempio, una notte tra Nizza e Cannes in

appartamento con colazione e ingresso per due persone al parco acquatico di Marineland per incontrare delfini e otarie al prezzo complessivo di 137 Euro.



Per chi vuole approfittare delle vacanze primaverili per una “scappata” in Spagna, avrà maggiori possibilità di scelta per il ponti, perché per il periodo pasquale la disponibilità è già oggi ridotta al 50%, mentre nella zona di Valencia, ad esempio, arrivando il 25 Aprile, si trovano ancora numerosi opzioni con un prezzo medio di 85 euro per due persone per una notte. Volendo approfittare di questo ponte per un soggiorno più lungo, alle porte di Barcellona, a Sant Cugat del Vallés, si può soggiornare per tre notti al costo di 290 euro per due persone, includendo colazione, cocktail di benvenuto e vassoio di frutta, mentre se l’arrivo è fissato per il 28 Aprile e la partenza per l’1 Maggio c’è l’opportunità di pianificare una fuga romantica di tre notti nell’affascinante cittadina andalusa di Baeza, il cui centro storico è patrimonio dell’Unesco, in uno splendido hotel 4 stelle a 259 euro per due persone, includendo colazione a buffet, bottiglia di spumante, cestino di frutta, accesso alla piscina esterna e check out tardivo.



Decisamente ampia per il ponte di inizio Maggio anche la disponibilità nella zona del BENELUX, dove le camere prenotabili sono tuttora circa l’80% con un prezzo medio di 99 euro a notte per due persone e un’offerta decisamente variegata. Tra le idee più originali proposte da Weekendesk.it si segnala la possibilità di soggiornare sulla costa delle Fiandre per due notti, dove evadere dallo stress quotidiano, rilassandosi nell’area benessere e partecipando al un corso di yoga incluso nel pacchetto, che per due persone con arrivo l’1 Maggio è disponibile al prezzo di 231 Euro.