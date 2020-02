Pasqua gourmet con lo chef stellato Andrea Berton nel Club Med Cefalù

Club Med presenta “Amazing Weeks – Chef Star” la prima vacanza che unisce esperienze di lusso e alta cucina

Imparare i segreti di un grande chef e cucinare con lui, nella Sicilia più autentica in un Resort a picco sul mare, è un sogno che diventa realtà.

Lo chef Andrea Berton accompagnerà gli ospiti di Club Med Cefalù alla scoperta della cucina siciliana tradizionale rivisitata con il suo stile, moderno e innovativo.



“È un piacere per me omaggiare la Sicilia e condividerne i sapori con gli ospiti. La cucina è condivisione, voglia di stare insieme e questa voglia di convivialità si sposa con lo spirito di Club Med. E poi che meraviglia cucinare con la vista che regala il Resort. E’ impossibile non esserne ispirati.” Dice Andrea Berton.



Dall’11 al 13 aprile, 3 giorni di appuntamenti imperdibili per celebrare la Sicilia e i suoi sapori con un protagonista d’eccezione.



Il Programma



11 aprile. È ora di indossare abiti eleganti per la Cena di Gala a Palazzo Gourmet Lounge, il ristorante di specialità che, la sera, ospita il menù firmato Berton. Per l’occasione lo chef presenterà una proposta unica, disegnata in esclusiva per la “Chef Star” experience. Gli ingredienti classici della tradizione siciliana prenderanno nuova forma e consistenza per offrire agli ospiti un’esperienza di gusto inedita e sorprendente.



12 aprile. Una Lezione di cucina per imparare a preparare il cous cous, ingrediente arrivato in Sicilia durante la dominazione araba, sotto la supervisione dello chef. In piccoli gruppi, è il momento di mettersi alla prova e cucinare come un professionista per replicare questo piatto una volta tornati a casa.



13 aprile. Showcooking e tasting. Osservare lo chef all’opera per carpire tutti i segreti e poi una piccola degustazione per assaggiare i piatti preparati al momento. La cucina siciliana non avrà più segreti.



La collaborazione tra Club Med e Andrea Berton nasce nel 2018, anno della riapertura di questo Resort. Un sodalizio naturale che unisce l’eccellenza di uno chef celebre in tutto il mondo e l’eccellenza della gamma Club Med Exclusive Collection che coniuga le migliori destinazioni con il lusso di servizi esclusivi e su misura. Club Med Cefalù è il fiore all’occhiello della Exclusive Collection, aperto da marzo a dicembre, grazie alla sua posizione privilegiata, è il punto di partenza ideale per esplorare la Sicilia ma anche per concedersi esperienze food di altissimo livello e rilassarsi nella Club Med spa firmata Carita.



Le Amazing Weeks, settimane tematiche di Club Med, sono occasioni uniche per scoprire un nuovo talento o perfezionare una disciplina grazie a sessioni pratiche e consigli degli esperti: campioni sportivi, fotografi, chef e professionisti del benessere. Per imparare e tornare arricchiti dalla vacanza.



Club Med



Fondato nel 1950 da Gerard Blitz, Club Med ha inventato il concetto di vacanza All inclusive e quello del Mini Club per i clienti più piccoli nel 1967. Guidato dal suo spirito pionieristico, Club Med è costantemente alla ricerca di destinazioni e siti eccezionali. Oggi, Club Med è leader mondiale nelle vacanze premium all-inclusive per le famiglie e le coppie e gestisce oltre 70 Resort. Presente in 30 paesi in tutto il mondo, Club Med impiega oltre 23.000 Gentil Organisateur (G.O) e Gentil Employé (G.E), in rappresentanza di 110 nazionalità.