Pastificio Secondi presenta la nuova linea di pasta realizzata con sei diverse varietà di grano

Tumminia, Khorasan, Pierciasacchi, Mazì, Oirz, Tritordeum: grani antichi e sperimentali al centro della nuova linea di pasta realizzata dal Maestro Mauro Secondi. Sempre il grano sarà protagonista del 36°compleanno del Pastificio Secondi, in programma sabato 16 ottobre 2021. Una giornata a porte aperte con incontri, laboratori e degustazioni per adulti e bambini.

La costante ricerca e selezione delle materie prime del Pastificio Secondi ha portato alla creazione di una nuova linea di pasta preparata con i grani Tumminia, Khorasan e Pierciasacchi di Molini del Ponte, il Mazì di Molino Paolo Mariani, una coltivazione sperimentale di oltre 2.000 varietà di grano provenienti da tutto il mondo, e l’Oirz (Origine Italiana Residuo Zero) di Molino Fagioli, una farina di grano tenero realizzata attraverso un progetto virtuoso sia in termini di sostenibilità ambientale che economica.



L’utilizzo del Tritordeum - un cereale nato da un incrocio naturale tra grano e orzo, altamente digeribile, con un basso indice glicemico, un basso contenuto di glutine e un’elevata concentrazione di proteine e luteina - per la realizzazione delle sfoglie e della pasta trafilata a bronzo, è stato il primo passo per: “L’ inizio di un percorso volto alla ricerca di semole e farine dalle caratteristiche organolettiche ben definite, dagli aromi varietali differenti e con alto valore nutrizionale per la creazione un prodotto immediato e riconoscibile” racconta il Maestro Mauro Secondi.



Nasce così la nuova linea composta da: Tumminia nel formato Fettuccine, Oirz nel formato Tagliolini, Pierciasacchi nel formato Tonnarelli, Mazì nel formato Conchiglie (disponibile anche nella versione essiccata), Khorasan nel formato Sedanini, Tritordeum nel formato Spaghettoni (prezzo da 15 a 18 euro al kg). Diverse varietà di grano, alcune macinate a pietra naturale, da cui prendono vita differenti formati di pasta disponibili presso il punto vendita del Pastificio Secondi, in via della Alzavole a Roma.



Il TEMA DEL GRANO PER IL 36° COMPLEANNO DEL PASTIFICIO SECONDI

In occasione del 36° compleanno del Pastificio, sabato 16 ottobre 2021 si terrà una giornata all’aperto, dedicata alla scoperta dei grani antichi e delle coltivazioni sperimentali. Un appuntamento dedicato ad adulti e bambini che prenderà il via alle ore 9.00 con la colazione a base di Pandolce e crema di nocciola gentile della Dispensa Secondi e, a seguire dalle 9.30 alle 10.30, ci sarà il corso gratuito per bambini accompagnati da un genitore ( su prenotazione) “Prepariamo le ciambelle”.



Dalle 11.00 alle 12.30 spazio al workshop “Grani, semole e altre storie” incentrato sulla qualità e le varietà di grano, durante il quale i presenti saranno chiamati a mettere le mani in pasta per comprenderne la diversità e le caratteristiche. A seguire la degustazione dei prodotti elaborati. Per partecipare al workshop è necessaria la prenotazione ( costo 8,00 euro a persona). Dalle ore 13.00 si potrà partecipare al pranzo, cinque piatti dall’antipasto al dolce ( costo 28,00 euro) e alla degustazione dei biscotti della Dispensa Secondi.



Nata nel 2020 la Dispensa è una linea che inizialmente comprendeva solo salse, brodi e sughi realizzati con prodotti freschi e pronti per l’uso per accompagnare la pasta fresca, per poi includere anche un vasto assortimento di biscotti, creme spalmabili e una golosa gamma di dolci da forno e fritti come caprese, crostate, zeppole e frappe.



L’appuntamento del 16 ottobre 2021 darà inizio a una serie di interessanti eventi aperti al pubblico, per restare aggiornati è possibile consultare il sito e i canali social del Pastificio Secondi.



CONTATTI

Pastificio Secondi s.r.l. - Via delle Alzavole 47/49 - Roma

Tel: +39 o6 23288319

Mobile: +39 3383305755

Email: info@pastificiosecondi.it

www.pastificiosecondi.it

Facebook: Pastificio Secondi

Instagram: pastificio_secondi



Il Pastificio Secondi - La Storia

Da piccola realtà di quartiere quale era, nel giro di pochi anni dall’apertura il Pastificio si è trasformato in un nuovo e moderno laboratorio artigianale di pasta all’uovo. Accanto a lavorazioni tradizionali hanno trovato spazio tecnica e tecnologia. Nuovi strumenti tecnologici, infatti, si sono resi determinanti al fine di migliorare la salubrità del prodotto e di valorizzare le caratteristiche nutrizionali e organolettiche della pasta fresca.



Per Mauro Secondi e sua moglie Serena l’arte della pastificazione ha sempre esercitato un grande fascino; il percorso del maestro pastaio è stato fortemente influenzato da incontri e relazioni professionali. Di particolare importanza il rapporto con il Cuoco Antonio Chiappini, suo maestro di padella. Uno cuoco, l’altro pastaio, due approcci che seppur diversi hanno trovato il modo di interagire in un continuo scambio interpretativo; un incontro fondamentale che è stato fonte di arricchimento per Mauro Secondi. Importante, altresì, l’esperienza maturata come docente dei corsi professionali e dei master all’interno della scuola romana “A Tavola con lo Chef” in veste di maestro pastaio.



Nel 2017, in collaborazione con il Biologo Nutrizionista Dott. Domenicantonio Galatà, è nato il nuovo progetto “Cibo Utile” in cui la produzione della pasta si coniuga con la scienza della nutrizione. Negli ultimi anni il laboratorio è stato ristrutturato ampliando la superficie e integrando nuovi cicli produttivi. A ciò si aggiunge l’Orto Urbano, uno spazio dedicato alla coltivazione di erbe aromatiche, ortaggi, piante rare ma anche di ‘erbacce’ da rivalutare e usare all’interno delle preparazioni.