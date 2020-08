Pedalare bene! Corso di Biomeccanica Professionale Milano (Sede Accademia) 7 Novembre 2020

La bici è il prolungamento del nostro corpo: adattare la bici a ogni singola persona in modo che ognuno possa essere in grado di esprimersi al massimo, ottimizzare la potenza, la resistenza ed il comfort.

Gli obiettivi del Corso

Ottimizzare l’interazione tra ciclista e bicicletta, ovvero migliorare l’ergonomia dell’attrezzo specifico per consentire all’atleta di esprimere la migliore performance in ogni situazione, questi gli obiettivi che vogliamo offrire con il corso Pedalare Bene! Bike Fitting Professionale. Incrementare il rendimento personale, ridurre il rischio di infortuni, ottimizzare il gesto tecnico, maggior comfort nella pedalata, miglior performance, chiarire le cause e trovare i rimedi alle problematiche legate a sindromi da sovraccarico che possono affliggere gli appassionati durante la pratica sportiva. La bici è il prolungamento del nostro corpo: adattare la bici a ogni singola persona in modo che ognuno possa essere in grado di esprimersi al massimo, ottimizzare la potenza, la resistenza ed il comfort.



L’obiettivo del corso è formare biomeccanici e permettere ai ciclisti di posizionarsi sul mezzo nel modo corretto. La biomeccanica studia come le leggi fisiche della meccanica entrino in rapporto con la sfera biologica dell’uomo. La complessità di questa scienza deriva dal fatto di dover applicare le leggi meccaniche, che definiscono il moto, le forze che lo generano e regolano, e i teoremi che sono stati elaborati, su un sistema così articolato com’è l’essere umano. Per questo la complessità della biomeccanica stessa richiede una notevole preparazione, con competenze variegate in meccanica e anatomia. Il biomecanico dovrà essere in grado di:



Programma del Corso

Il percorso formativo prevede una progressione didattica studiata per fornire il massimo contributo alle esigenze personali.



Il programma, infatti, pur seguendo con attenzione la scaletta prevista, è studiato per adeguarsi al livello di preparazione dei partecipanti e fornire tutti gli strumenti informativi indispensabili per arricchire il proprio bagaglio personale e professionale. Sarà possibile inoltre fare riprese filmate e/o registrazioni audio. Durante il corso ci saranno dei momenti specifici di verifica di quanto appreso.



Il costo complessivo di partecipazione è di 150,00 Euro. Al corso dovrà essere aggiunta la Quota Associativa all’Accademia di 30,00 Euro.

A tutti i partecipanti verrà fornita la copertura assicurativa per l’intera durata del corso. Il costo non comprende la sistemazione alberghiera ma è prevista una interessante convenzione sia per i partecipanti che per gli accompagnatori.



Link al Corso: https://www.scuoladimtb.eu/formazione/pedalare-bene/



Link al calendario degli appuntamenti: https://www.scuoladimtb.eu/formazione/agenda-dei-corsi/



