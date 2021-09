Pelle disidratata dopo l’estate? I consigli dell’esperta

Le proprietà idratanti dell’acido ialuronico per cancellare le spiacevoli tracce dell’estate e ridonare alla propria pelle un aspetto sano e luminoso. È la soluzione consigliata dall’estetista Graziella Moioli, da tempo impegnata nello studio e nella pratica di prodotti naturali per preservare le strutture del derma

L’estate non lascia solo bei ricordi. Dopo bagni, lunghissime tintarelle e inebrianti brezze marine il ritorno a casa è accompagnato da una spiacevole scoperta. Poco alla volta lo specchio restituisce a ciascuna donna ciò che non vorrebbe mai vedere. “Il sole è benefico ma senza precauzioni può produrre effetti deleteri. – spiega Graziella Moioli, estetista con decenni di esperienza nella ricerca e nella pratica di prodotti naturali studiati per preservare strutture del derma come collagene, elastica e fibromecitina. - “Gli effetti più immediati dell’esposizione ai raggi UV sono dolorose scottature mentre nel lungo periodo la pelle tende a diventare secca e rugosa”. Una serie di imperfezioni e inestetismi che Graziella ha studiato e imparato a trattare con l’ausilio di prodotti naturali e la collaborazione di aziende di cosmesi impegnate in un’attività di costante ricerca scientifica. Tra queste spicca Dea Luxury Cosmetics, giovane e raffinata boutique, fondata recentemente dalla fiorentina doc Antonella Dei in Toscana sullo sfondo della meravigliosa campagna del Mugello. Uno scenario bucolico che è costante fonte d’ispirazione e dialogo per il brand specializzato in prodotti anti-age a base di vitamina A, E, C, i migliori antiossidanti topici presenti in natura.





Il trattamento

Conclusa la stagione estiva riappropriarsi di una pelle fresca e radiosa è l’obiettivo di ciascuna donna. Ma come raggiungerlo? Con quale prodotto o trattamento? Per Graziella Moioli l’acido ialuronico è un importante alleato. “Si tratta di una sostanza naturalmente prodotta dall’organismo. È una componente importantissima della pelle e dei tessuti connettivi del nostro corpo”. A livello cutaneo, la sua presenza garantisce elasticità, morbidezza, luminosità e idratazione alla pelle del viso e del corpo, e la protegge dai danni provocati da fattori esterni e dallo stress fisico. Contribuendo a contrastare le reazioni ossidative responsabili della degradazione dei tessuti, l’acido ialuronico puro aiuta a ottenere, giorno dopo giorno, una pelle più turgida, elastica e luminosa.

“La formulazione proposta da Dea Luxury Cosmetics è innovativa perché combina la sostanza nei tre pesi molecolari: basso, medio e alto. Grazie alla loro diversa struttura, le tre molecole penetrano a livelli differenti della cute assicurando un’idratazione completa e profonda”.



L’epidermide rappresenta l’organo più grande del corpo e uno dei più importanti poiché protegge l’organismo dall’aggressione di elementi esterni. Spesso però rischia di rovinarsi e spegnersi prima del tempo a causa di fattori come stress, cosmetici convenzionali e inquinamento ambientale. Criticità che Dea Luxury Cosmetics ha deciso di affrontare attraverso una cosmesi sana, sostenibile e trasparente, basata su tre principi fondamentali: prevenire, nutrire e proteggere. Un insieme di azioni che contribuiscono a migliorare e a mantenere giovane la pelle e che consentono di raggiungere risultati anti – invecchiamento ottimali.



Alla base del successo dell’azienda c’è la conoscenza, lo studio e la ricerca scientifica che precedono la realizzazione di ogni formulato da parte di un team di biologi e di altri esperti. Ogni prodotto è studiato, realizzato e testato per preservare il benessere, la salute e la bellezza della persona ricorrendo al potere d’ingredienti naturali selezionati con rigore come le vitamine A, E e C pure che contrastano lo stress ossidativo causato dai radicali liberi che danneggiano in diversa misura e forma la pelle.







