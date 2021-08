PeM! 2021 con Malika Ayane, Francesco Bianconi, Nada, Bobby Solo e molti altri

‘PeM! Parole e Musica in Monferrato’ 2021 sfodera: Malika Ayane, Francesco Bianconi, Erica Mou, Nada, Samuel, Luca Sofri, Bobby Solo, Davide Van De Sfroos, un omaggio a Ezio Bosso e una passeggiata letteraria su Dante Al via il 22 agosto l’edizione numero 16 della rassegna piemontese di incontri, racconti e canzoni a San Salvatore Monferrato, Balzola, Lu-Cuccaro Monferrato, Mirabello Monferrato e Valenza, nel Monferrato, patrimonio UNESCO Direzione artistica Enrico Deregibus

Un cartellone di altissimo livello quello dell’edizione 2021 di “PeM! Parole e Musica in Monferrato”, che mette in fila appuntamenti con Malika Ayane, Francesco Bianconi, Erica Mou, Nada, Samuel, Luca Sofri, Bobby Solo, Davide Van De Sfroos, un omaggio a Ezio Bosso e la tradizionale camminata letteraria, quest’anno dedicata a Dante.



Personaggi importanti della musica e della società italiana per il festival piemontese di incontri, racconti e canzoni diretto da Enrico Deregibus, che dal 22 agosto alla fine di settembre toccherà i comuni di San Salvatore, Balzola, Lu-Cuccaro, Valenza e Mirabello.



Un festival unico, il cui fulcro è costituito da incontri/intervista - non veri e propri concerti - con cantanti e musicisti che si raccontano inframezzando alle parole qualche canzone eseguita in modo intimo e informale. Appuntamenti in luoghi di grande fascino, tra le colline e il Po, nel Monferrato, un territorio da qualche anno insignito del titolo di patrimonio Unesco, a un’ora da Torino, Milano e Genova.



PROGRAMMA COMPLETO



28 agosto, 18.30: incontro con Malika Ayane (Lu-Cuccaro Monferrato)



3 settembre, 18.30: incontro con Nada (Balzola)



6 settembre, 21.15: incontro con Luca Sofri (San Salvatore Monferrato)



8 settembre, 21.15: incontro con Davide Van De Sfroos (Valenza)



9 settembre, 21.15: incontro/concerto con Erica Mou (Mirabello Monferrato, Country Sport Village)



14 settembre, 21.15: incontro/concerto con Bobby Solo (San Salvatore Monferrato)



19 settembre, 18.30: incontro con Samuel (San Salvatore Monferrato)



23 settembre, 21.15: omaggio a Ezio Bosso (Balzola)



24 settembre, 19.45: passeggiata letteraria su Dante (San Salvatore Monferrato)



A condurre gli incontri sarà Enrico Deregibus, affiancato da Alessandro Rosa (con Nada),



Riccardo Massola (con Luca Sofri) e Alberto Bazzurro (con Davide Van De Sfroos)



Gli appuntamenti sono a ingresso gratuito, esibendo green pass e nel rispetto delle normative anti covid-19.



Prenotazione posto obbligatoria indicando nome e cognome e recapito telefonico a segreteria.pem@gmail.com o al numero 3714369046 (dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12).



Ad aprire il festival il 22 agosto alle 21.15 a San Salvatore, comune capofila di PeM!, ci sarà Francesco Bianconi, leader dei Baustelle e autore in prima persona dell’album “Forever” e del romanzo “Atlante delle case maledette” (Rizzoli Lizard), oltre a molte canzoni di successo per il suo gruppo e per altri artisti. L’incontro sarà al Parco della Torre storica.



Il 28 agosto alle 18.30 sarà Lu Cuccaro Monferrato (nel piazzale di via colonnello Mazza 1 a Cuccaro) a ospitare Malika Ayane, cantautrice milanese con una voce dalle sfumature inconfondibili e una carriera di successi, con cinque partecipazioni a Sanremo e due Premi della Critica. Quest’anno ha portato al festival “Ti piaci così” che ha anticipato il nuovo album, "malifesto".



Il 3 settembre, ancora alle 18.30, toccherà a Nada, nome simbolo della musica italiana, da quella sanremese a quella legata alla scena indie rock, protagonista di una ficton su Rai1 nei mesi scorsi. La cantautrice toscana, già ospite del festival qualche anno fa, è in programma in Piazza Giovanni XXIII a Balzola, un comune che da quest’anno si unisce alla rassegna.



La serata del 6 settembre, alle 21.15 a San Salvatore al Parco della Torre storica, vedrà una parziale deviazione dal percorso musicale che caratterizza la rassegna. Protagonista sarà infatti il giornalista Luca Sofri, che racconterà dell’esperienza del Post, il quotidiano online che dirige (fra i più seguiti in Italia), del libro/rivista “Cose, spiegate bene” e del suo volume “Playlist. La musica è cambiata”.



Ci si sposterà a Valenza all’Arena Carducci l’8 settembre alle 21.15 per un incontro con Davide Van De Sfroos, grande cantore di storie e personaggi di provincia che diventano simbolici dell’umanità. Il musicista e scrittore lombardo presenterà fra l’altro il nuovo album “Maader folk”, in uscita nei giorni successivi.



Il 9 settembre, alle 21.15 sarà il Country Sport Village di Mirabello a ospitare una serata con Erica Mou, giovane e talentuosa cantautrice pugliese vincitrice di un Premio della Critica a Sanremo giovani e con un fitto percorso di concerti in Italia e all’estero. Presenterà fra l’altro il suo nuovo album, “Nature”, in uscita il giorno successivo, insieme a brani storici della musica italiana.



A San Salvatore il 14 settembre alle 21.15 sarà poi di scena una vera e propria leggenda della musica in Italia: Bobby Solo. Sarà l’occasione per una carrellata ricca di musica dal vivo nella sua storia, passando dal rock’n’roll a “Una lacrima sul viso” e ai tanti altri successi di un personaggio di grande vitalità. L’appuntamento è al Parco della Torre storica, così come quello del 19 settembre alle 18.30. Questa volta toccherà a Samuel raccontarsi accompagnato da qualche canzone. Cantante e autore, ha all’attivo nove album con i Subsonica, sei con i Motel Connection e due come solista, l’ultimo dei quali, il recente “Brigata Bianca”, contiene singoli di grande successo come “Cocoricò” (con Colapesce) e “Cinema” (con Francesca Michielin).



Il 23 settembre alle 21.15 si tornerà a Balzola, nell’anfiteatro dei giardini pubblici, per una serata dedicata a Ezio Bosso. Il grande compositore e direttore d'orchestra, che aveva fra l’altro radici balzolesi, sarà ricordato con la sua musica e con il nipote Tommaso, curatore della sua eredità artistica, e Alessia Capelletti, curatrice del libro “Ezio Bosso. Faccio musica” (Piemme).



A chiudere il festival, il 24 settembre a San Salvatore, sarà la tradizionale passeggiata letteraria sulle colline. Quest’anno sarà dedicata a “L’inferno di Dante”. Partenza alle 19,30 da viale della Rimembranza, arrivo in via Cavalli (piazzale Teatro Comunale) per un percorso di 5km. La compagnia teatrale “Teatro del Rimbombo” con sontuosi costumi d’epoca declamerà i versi più noti dei canti infernali della Divina Commedia, nel suggestivo saliscendi della valle detta “dell’Inferno”.



“PeM ! Parole e Musica in Monferrato” si avvale della direzione artistica di Enrico Deregibus con la collaborazione di Riccardo Massola, ideatore della manifestazione nel 2007, e il coordinamento organizzativo di Corrado Tagliabue e Enrico Beccaria.



Il festival è diventato ormai un punto di riferimento nel panorama musicale italiano, come dimostra l’attenzione della stampa nazionale e gli artisti che vi hanno partecipato, nomi come Enrico Ruggeri, Diodato, Irene Grandi, Zen Circus, Tosca, Motta, Ghemon, Roy Paci, Ex-Otago, Frankie hi-nrg mc, Luca Barbarossa, Giovanni Truppi, Marina Rei, Ensi, Giorgio Conte, Vittorio De Scalzi, Francesco Baccini, Ricky Gianco, Massimo Bubola, Pino Marino, Zibba, Carlot-ta, Francesca Incudine, Guido Guglielminetti e molti altri e, in ambiti non musicali, Guido Catalano, Ernesto Ferrero, Rosetta Loy, Gianluigi Beccaria, Natalino Balasso, Guido Davico Bonino, Anita Caprioli, Giuseppe Cederna, Franco Arminio, Fabio Troiano.



PeM! – Parole e Musica in Monferrato Festival è organizzato dal Comune di San Salvatore Monferrato in collaborazione con: Comune di Balzola, Comune di Lu-Cuccaro Monferrato, Comune di Valenza, Comune di Mirabello Monferrato e da Country Sport Village Mirabello



Grazie a: Fondazione CRT e Fondazione CRAL, BBBell, G&B Group, Giovanni Ferraris Gioielli, Enrico Beccaria & figli, Di Mauro, Modugno - Pizza Risto, Locanda dell’Arzente Village



Media Partner: RadioGold, Traks



Festival partner: Books & Blues (Casale Monferrato), Festival della parola (Chiavari), Mei Meeting etichette indipendenti (Faenza), Premio Bianca d’Aponte (Aversa), Premio Bindi (Santa Margherita Ligure), Voci per la libertà – Una canzone per Amnesty (Rosolina Mare)



Con il patrocinio di: Provincia di Alessandria, Regione Piemonte, Paesaggi Vitivinicoli di Langhe Roero e Monferrato Unesco World Eritage Site



Tutti gli aggiornamenti sulle pagine facebook (www.facebook.com/PAROLEeMUSICAinMONFERRATO) e Instagram (www.instagram.com/pem_festival)



Prenotazione posti e informazioni:



segreteria.pem@gmail.com



3714369046 (dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12)