Per garantire l’integrità e l’immutabilità dei dati Overland-Tandberg punta sulla tecnologia WORM

Ideali per mettere al sicuro i propri dati, ma anche per poterne garantire la conservazione inalterata nel tempo a norma di legge, i supporti RDX® WORM stanno conquistando i favori di un numero sempre crescente di realtà di ogni tipo e dimensione che, tramite il software rdx® LOCK e la funzionalità RansomBlock, possono anche gestirne i livelli di protezione.

Overland-Tandberg, primaria tech company nell’ambito dello storage presente in oltre 100 paesi nel mondo, per poter assicurare la protezione e l’immutabilità dei dati sta puntando sulle peculiarità degli RDX WORM (Write Once Read Many) e sull’esclusivo software rdx LOCK che, grazie alla funzionalità RansomBlock, consente di mantenere i dati al riparo da virus e attacchi ransomware.



La tecnologia RDX, una delle piattaforme di storage rimovibili più conosciute e apprezzate a livello globale, permette di scegliere tra cartucce HDD, SSD e WORM che, a loro volta, possono essere inserite su appliance di rete in formato rack. In particolare si ricordano le RDX QuikStation™ 4 e 8, in grado rispettivamente di ospitare fino a 4 e 8 cartridge, per uno spazio di archiviazione non compresso fino a 20 e 40 TB, e le unità RDX QuikStor™ con interfaccia USB 3+ o SATA 3, che possono ospitare una cartuccia con capacità fino a 5 TB non compressi, quindi, ideali per soddisfare le necessità di piccole realtà e dell’universo Soho.



In grado di offrire i livelli di affidabilità delle unità a nastro e le prestazioni degli HDD e delle unità SSD, le cartucce RDX sono realizzate per poter resistere a urti e cadute, nonché a scariche elettrostatiche, caratteristiche in grado di renderle la scelta ideale per coloro che sono alla ricerca di una soluzione su cui archiviare in totale sicurezza i propri dati per oltre 10 anni.



Grazie al software rdxLock, che può venire liberamente scaricato e provato per 60 giorni, oltre ai vantaggi di poter disporre di una piattaforma storage basata su unità rimovibili, quindi, avere a disposizione una capacità di archiviazione virtualmente illimitata, sono disponibili avanzate funzionalità di protezione dei dati, come RDX WORM, che consente di rendere immutabili i dati memorizzati sui supporti, in conformità anche alle prescrizioni del GDPR.



Ulteriore plus messo a disposizione da rdxLock è poi la funzionalità RansomBlock che, limitando le possibilità di scrittura sugli RDX WORM esclusivamente ai software preventivamente autorizzati, permette di mantenere backup e archivi al riparo da attacchi ransomware e da virus.



“La piattaforma RDX, grazie alle sue esclusive caratteristiche, ai livelli di affidabilità di livello enterprise che è in grado di garantire e alla sua convenienza, si è nel tempo affermata come una delle soluzioni di archiviazione e backup più apprezzate a livello globale”, ha commentato Michelangelo Di Ianni, Italy Channel Sales Manager di Overland-Tandberg, che ha poi concluso: “Tra gli esclusivi vantaggi che offre, un posto d’onore lo merita sicuramente il software rdxLock che, oltre a consentire un utilizzo delle nostre cartridge in modalità WORM, permette di accrescerne ulteriormente i livelli di sicurezza, mantenendo i contenuti al riparo da virus e malware”.