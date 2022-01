Per la prima volta i Vini d'Abruzzo volano a Parigi

Dal 14 al 16 febbraio una delegazione di 13 aziende a Wne Paris per incontrare gli operatori Fitto anche il calendario di appuntamenti oltreoceano VALENTINO DI CAMPLI: “In un decennio vi è stata una crescita pari al 90% dell’export dei nostri vini, con il Montepulciano d’Abruzzo che continua a correre”

Primo appuntamento fieristico internazionale del settore che si terrà in presenza al Paris Expo Porte de Versailles, “Wine Paris & Vinexpo Paris” è molto atteso dagli operatori. Il Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo ha lavorato per poterci essere per la prima volta – dal 14 al 16 febbraio – con un’area collettiva che vedrà l’impegno di 13 aziende con oltre duecento referenze. In più vi sarà anche un’area tasting consortile per consentire alle cantine che non saranno presenti di far conoscere le loro novità con il Montepulciano d’Abruzzo che fa da capofila.



“Parigi è una piazza strategica, dove debuttiamo per poter intercettare gli operatori non solo del mercato francese ma anche del centro e nord Europa”, spiega Valentino Di Campli presidente del Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo, che ha voluto fortemente questa presenza al Salone “Dopo un 2021 che si è chiuso positivamente, con l’export che è cresciuto del 10% nei principali Paesi target per un fatturato complessivo superiore ai 205 milioni di euro, continuiamo ad investire nella promozione anche all’estero. In Europa questa è la prima fiera ad andare in scena e speriamo davvero di riuscire a far incontrare di nuovo, dal vivo, la domanda e l’offerta”.



La Francia non è il solo Paese su cui il Consorzio sta investendo: già da fine gennaio un‘importante missione – con corner istituzionale e masterclass dedicate rispettivamente al Cerasuolo d’Abruzzo, Montepulciano d’Abruzzo, Abruzzo Pecorino e Trebbiano d’Abruzzo - sarà protagonista dello Slow Wine Tour che toccherà le città di San Francisco, Seattle, Austin, Miami e New York. Gli USA segnano un +12% delle importazioni dei vini abruzzesi nel 2021 rispetto al 2020 e quindi ecco che a inizio febbraio si continua con un wine tasting dedicato agli operatori a Washington mentre dal 6 all’8 febbraio il Consorzio presenzierà al Winter Fancy Food che, per l’edizione 2022, si sposta a Las Vegas per intercettare i buyer della West Coast. In contemporanea – il 7 febbraio – a Miami si terranno un walk around tasting e una masterclass dedicata al Montepulciano d’Abruzzo all’interno del Simply Italian Great Wines, la stessa formula verrà riproposta dopo due giorni anche a Houston; il 9 sarà la data conclusiva di questa intensa attività Oltreoceano con un promotional lunch per operatori e media a San Francisco. “In un decennio il nostro export è cresciuto del 90%, vogliamo continuare a percorrere questa strada di valorizzazione e internazionalizzazione del nostro prodotto”, conclude Di Campli.



ph fonte ufficio stampa