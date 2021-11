Per Natale arriva Concerto: lo storico Supertuscan di Castello di Fonterutoli

Annata 2018, Toscana Igt, vera armonia per le feste

Sulla tavola delle feste o per un regalo speciale un vino prestigioso, ricco e armonioso è la scelta giusta per appassionati. Un vino come quelli che la famiglia Mazzei produce nelle sue tenute di Castello di Fonterutoli, icona del Chianti Classico, dalle etichette inconfondibili che rispecchiano il lavoro e la passione di 25 generazioni.



Tra le proposte per il Natale 2021 - tutte acquistabili anche online -, Concerto di Fonterutoli Toscana Igt 2018 rappresenta sicuramente una delle punte di diamante. Rosso rubino intenso, frutto di un blend 80% Sangiovese e 20% Cabernet Sauvignon, questo vino si riconosce per il gusto ricco e succoso, con note di sottobosco e frutti neri e retrogusto potente ma fine. A rendere speciale questo vino anche la sua storia: Concerto, a partire dal 1981, è stato prima precursore e poi uno dei primi Super Tuscan che hanno innovato lo stile e l’immagine dell’enologia regionale nel mondo.



Si tratta di un grande classico, da proporre per cenoni e pranzi per accompagnare secondi a base di carne, cacciagione stufata, formaggi stagionati, capace però di diventare moderno se proposto fuori dai soliti schemi in abbinamento a ricette speziate a base di verdure e legumi.



Ancora prima di andare in tavola, l'annata 2018 di Concerto ha già messo d'accordo i maggiori esperti internazionali. Merito di una vendemmia considerata ottima grazie a un andamento climatico favorevole dalla primavera fino alla raccolta, che ha permesso di esaltare nelle uve le potenzialità dei vigneti di 20-35 anni di età di Fonterutoli a Castellina in Chianti, coltivati a circa 350 metri di altitudine su terreni ricchi in scheletro.



Un vino da scoprire o da riassaporare, da bere o regalare - disponibile in diversi formati - confezionato in cassa di legno o con personalizzazioni per rendere il dono ancora più esclusivo.



Mazzei: contemporanei dal 1435

Uno stretto legame unisce la famiglia Mazzei al mondo del vino fin dai tempi più antichi e, in particolare, vi è un connubio indissolubile con la Toscana e il Chianti Classico, denominazione dove i Mazzei spiccano da sempre per eccellenza e visione. Attenzione ai valori e continua ricerca si incontrano in tutte le Tenute di proprietà della famiglia, due delle quali si trovano in Toscana (Castello di Fonterutoli nel Chianti Classico e Belguardo in Maremma) mentre Zisola, giace a Noto, nella Sicilia sud-orientale.



www.mazzei.it