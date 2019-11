Per Natale parte il lancio delle novità made in Loison Pasticceri dal 1938

Natale Loison 2019. Accessori d’abbigliamento: il dettaglio che fa la differenza Il 2019 è l’anno degli Accessori d’abbigliamento, complementi con cui donne e uomini da sempre si impreziosiscono e che un tempo trasmettevano un linguaggio muto, fatto di impercettibili sfumature, specifici gesti e sguardi significativi.

Tra le novità del Natale 2019 il PANETTONE AGRUMATO: fragranze d’incanto

E’ preparato con i canditi di 5 agrumi di qualità selezionata da 4 regioni italiane: Sicilia, Calabria, Campania e Liguria. Il chinotto per chi predilige il gusto tendente all’amaricante, il cedro dalla scorza carnosa e ricca di oli essenziali aromatici, il mandarino con il suo gusto più dolce, il limone dall’aroma importante e intenso; l’arancia per il gusto agro ma fruttato.



L’unica collezione dedicata esclusivamente al Pandoro

IL PACKAGING - QUANDO Il CAPPELLINO RACCONTA DI CHI LO INDOSSA

E’ una collezione che illustra uno spaccato di storia tra fine ‘800 e inizio 900 e che omaggia il cappellino, non solo un vezzo che adornava il viso ma un elemento che raccontava qualcosa di chi lo indossava: dalla posizione sul capo al materiale con cui era composto, spighe, paglia, velluti, ecc. Un linguaggio non vocale che, se ben interpretato, dice molto di più delle parole. La novità sta nella maniglia, il particolare che rende unica la confezione, in velluto tubolare, tessuto in coerenza con questo periodo storico. Ogni confezione (una per gusto) riporta differenti tipologie di cappellini, le cui immagini sono tratte da antichi volumi custoditi nella Biblioteca del Gusto Loison.



Il Prodotto - Novità 2019: IL PANDORO AL CARAMELLO SALATO

CAPPELLI è l’unica collezione dedicata esclusivamente al Pandoro in 4 varianti tutte da un chilogrammo, che si distinguono per il colore di fondo differente: Caramello Salato, novità 2019, dal sapiente abbinamento dolce-salato grazie alla ricetta creata da Dario Loison; Classico, come vuole la tradizione nella sua tipica forma a stella; farcito al Cioccolato realizzato con selezionatissimi cru di cacao sudamericani; allo Zabaione, cremoso e intenso ideale per questo soffice lievitato.



Novità 2019 - Linea Top - Collezione OROLOGI

L’antico bauletto che scandisce il tempo

IL PACKAGING - OMAGGIO AGLI ARTIGIANI OROLOGIAI

Sonia ha voluto dedicare il bauletto 2019 ai maestri orologiai che hanno lasciato la vista per la costruzione di questi capolavori di perfetti ingranaggi: gli antichi orologi da taschino, detti a cipolla, la cui cassa spesso riportava incisioni personali, come lo stemma del casato, le proprie iniziali o una frase d’amore della propria adorata.

Il dettaglio davvero indovinato è la maniglia del bauletto: una catenella da orologio da taschino, un accessorio che fa proprio, è il caso di dirlo, la differenza. I 4 bauletti (una per gusto) riportano diversi tipi di orologi, le cui immagini sono tratte da antichi volumi, anche questi custoditi nella Biblioteca del Gusto Loison.

IL PANETTONE - INGREDIENTI SCELTI CON ATTENZIONE E RICERCA

La scelta degli ingredienti dei panettoni Loison è frutto di attenzione e ricerca continua. Il cofanetto accoglie 4 gusti Made in Loison con esemplari da 500 g: Classico a.D. 1476, ricco di canditi i cui oli essenziali mantengono l’intensità della frutta appena raccolta; Regal Cioccolato, il più goloso tra i panettoni grazie alle gocce di cioccolato ed alla crema di farcitura; al Mandarino Tardivo di Ciaculli, presidio Slow Food; il Panettone al Marron Glacé, ghiotto grazie all’abbondante crema e ai Marroni glassati in pezzettoni.



Novità 2019 - Linea Top - Collezione BOTTONI

Nostalgie di velluti e bottoni

IL PACKAGING - PICCOLE OPERE D’ARTE TESTIMONI DI UN’EPOCA

Le dame che Sonia ha riportato delle confezioni sono abbigliate con vestiti ricchi di bottoni e fanno da sfondo ai protagonisti della collezione: i bottoni, con tutta la loro ricca storia. Vere e proprie piccole opere d’arte: battuti, tessuti, dipinti, incisi a mano a mano diventando pregiati elementi ornamentali sugli abiti o mantelli dei nobili sovrani. A chiusura un nostalgico nastro in velluto, che omaggia l’epoca, impreziosito da un luccicante bottone in strass. Quattro confezioni che sfoggiano una rassegna di diversi bottoni, le cui immagini sono tratte da antichi volumi custoditi nella Biblioteca del Gusto Loison.

IL PANETTONE - GENUINA BONTÀ DI UNA LIEVITAZIONE LENTA E NATURALE

Per essere così buoni tutti i panettoni della linea Top necessitano di 72 ore di lenta lavorazione.

La collezione BOTTONI li propone nel formato da 500 grammi in quattro gusti: Classico a.D. 1476, morbido, fragrante e ricchissimo di canditi di Arance di Sicilia e Cedro di Diamante; Regal Cioccolato, ricercato per il gusto pieno e corposo della farcitura a base di cacao; il Panettone al Marron Glacé, ricco della migliore frutta glassata; il Panettone all’Amarena, esuberante e dagli aromi fruttati.



Novità 2019 - Linea Top - Collezione PROFUMI

Una collezione che profuma d’altri tempi

IL PACKAGING - FRAGRANTE COFANETTO DA RIUTILIZZARE

Nel corso dell’800 le dame erano solite usare le pochette, piccoli sacchettini ricamati che contenevano poche cose essenziali come, la cipria, un vezzoso fazzoletto e l’indimenticabile boccettina di profumo. Sonia ha ritrovato queste antiche consuetudini sfogliando alcuni testi custoditi nella Biblioteca del Gusto Loison e ha voluto consegnare il giusto tributo riportando in questa collezione preziose boccettine da pochette e profumi da toilette. Il cofanetto, perfetto da riutilizzare, ha la sua maniglia in morbido velluto tubolare, dettaglio perfettamente contestualizzato con questo periodo storico.

IL PANETTONE - DIMENSIONE VERSATILE E INGREDIENTI CONTROLLATI

I pregiati ingredienti scelti da Dario Loison per le collezioni TOP hanno tutti un certificazione di origine controllata. La collezione PROFUMI include 3 gusti preziosi da 750 grammi: Classico a.D. 1476, nel rispetto dell’antica tradizione, ricco di profumata uvetta sultanina senza semi della Turchia; ai Limoni, irresistibile per la ghiotta crema al limone e per le nobili scorzette ricche di oli essenziali; al Marron Glacé, in crema e pezzettoni.



Novità 2019 - Linea Top - Collezione LATTA XIII Limited edition

Latta limited edition: da 13 anni un “Must”

IL PACKAGING - UNA LATTA CHE SEDUCE CON IL LINGUAGGIO DEI VENTAGLI

La Latta 2019 è dedicata ad un accessorio molto caro a Sonia, il Ventaglio, un elemento che veniva sì utilizzato per rinfrescarsi, ma che in verità è stato strumento di seduzione. Complice del corteggiamento, il ventaglio con il suo linguaggio “codificato” permetteva un dialogo silenzioso tra dame e cavalieri che si scambiavano stati d’animo, sentimenti, dichiarazioni d’amore e anche inganni e tradimenti! Uno spaccato di storia che Sonia ha dato alla luce con le tre splendide latte. Il dettaglio curatissimo di Sonia è il manico della latta a cordoncino ritorto di raso e la sua nappina che si rifà al laccetto che legava il ventaglio al polso della dama.

IL PANETTONE - DA SEMPRE I TRE GUSTI PIÙ AMATI

La scelta degli ingredienti migliori permette a Dario Loison di realizzare un panettone Italiano, Artigianale ed Esclusivo. La latta Loison racchiude la tradizione del Panettone Classico a.D. 1476, guarnito con pregiati canditi di Arance di Sicilia, e Cedro di Diamante; Regal Cioccolato, goloso grazie alla ricca farcitura dei più selezionati Cru di cacao del SudAmerica; Mandarino, inimitabile grazie alle fragranze aromatiche del Mandarino Tardivo di Ciaculli, Presidio Slow Food.



Novità 2019 - Linea Top - Collezione REGALO

Lo svuotatasche battuto a mano: un’idea indovinata e di buon gusto

L’ISPIRAZIONE - LO SVUOTATASCHE CHE UNISCE DESIGN E FUNZIONALITÀ

Quante volte ci capita di rientrare a casa e non saper dove svuotare le tasche della giacca o la borsetta? Ecco che ci viene in aiuto lo Svuotatasche firmato Sonia Design, che ha restituito a questo semplice oggetto la sua dignità. Oltre a essere un utile complemento d’arredo, lo svuotatasche Loison è un bellissimo centrotavola interamente battuto a mano. Un oggetto studiato che sicuramente non sarà abbandonato in un cassetto perché unisce perfettamente l’estetica con la funzionalità.

Ma il regalo non finisce in sé: lo svuotatasche Loison è coordinato e consegnato con la sua elegante shopper da regalo.

IL PANETTONE - CLASSICO E CIOCCOLATO, DUE GUSTI GARANTITI

I protagonisti della Collezione REGALO sono il Panettone Classico a.D. 1476, dal soffice impasto ricco dei fragranti canditi di Arance di Sicilia, e Cedro di Diamante; Regal Cioccolato, un Panettone che mette gioia a grandi e piccoli per l’abbondante farcitura di Cioccolata. Se la scelta è limitata a due gusti, la dimensione però è importante, grazie alla pezzatura da 1 kg.



Novità 2019 - Linea MAGNUM

Magnum d’effetto con i nuovi 3 gusti

MAGNUM, UN PEZZO DI BRAVURA DEI PASTICCERI LOISON

I panettoni di grande formato di 2, 3, 5 e 10 chili fanno parte di una produzione limitata destinata soprattutto alle grandi occasioni - banchetti, eventi, feste aziendali - nella certezza di ottenere un effetto al di là delle aspettative con una spesa più che ragionevole.

3 NUOVI GUSTI PER LA VERSIONE DA 3 CHILI

Oltre al panettone Classico, con pregiati canditi di cedro e arancio, la novità 2019 è l’inserimento di 3 nuovi gusti, per la versione da 3 chili, con l’estrema qualità riconosciuta dalla pluriennale esperienza di Loison Pasticceri. Amarena, con uvetta e succose amarene candite; al Mandarino tardivo di Ciaculli, il prezioso agrume presidio Slow Food; al Cioccolato, con selezionato cioccolato cru monorigine.

Sonia Pilla Loison ha esaltato il Panettone Magnum con un packaging studiato per stupire prima di tutto con la vista: l’utilizzo dell’incarto trasparente, infatti, è di grande effetto perché mette in mostra la maestria pasticcera e suscita immediato entusiasmo. Le tre nuove versioni sono subito riconoscibili dal colore del fiocco e del fascione che riconduce al gusto.



Novità 2019 - Linea Pasticceria - Collezione MIGNON

Fulmine e Saetta: le tenere mascotte Loison

I PELUCHE - COCCOLE CHE SCALDANO IL CURE

Sonia Pilla ci ha abituato bene e ogni anno dedica un suo pensiero ai più piccoli, realizzando due nuovi peluche. Quest’anno diamo il benvenuto a Fulmine e Saetta, i due cuccioli di Siberian husky che si proteggono con una sciarpina, morbida come l’abbraccio di una mamma.

Accanto ai peluche gli eleganti sacchetti in alcantara legati con il nastrino coordinato e capicorda, e gli studiati cofanetti che riportano fregi floreali disegnati da Sonia Pilla ispirandosi a bassorilievi delll’Hermitage di San Pietroburgo.

IL PANETTONE - PERFETTO COME OMAGGIO NATALIZIO

Per le Aziende il Panettoncino Mignon Loison è l’ideale come omaggio Natalizio, mentre per le Associazioni No Profit ed enti Onlus è un utilissimo dono da mettere in vendita per la raccolta fondi per beneficenza, semplice ma di infallibile efficacia.



O si è un’opera d’arte o la si indossa.

(Oscar Wilde)