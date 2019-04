Per Panduit nuova partnership con Personal Data per rafforzare la presenza nel mercato industriale

L’obiettivo di questa partnership è lavorare congiuntamente sul target dei clienti del mondo industriale per fornire soluzioni integrate in grado di aiutare le imprese a fare un vero passaggio verso l’Industria 4.0.

Panduit annuncia una nuova partnership con Personal Data, system integrator bresciano del Gruppo Project, con oltre 35 anni di attività, focalizzato sullo sviluppo di soluzioni per la virtualizzazione e la business continuity dei sistemi IT. L’obiettivo di questa partnership è lavorare congiuntamente sul target dei clienti del mondo industriale per fornire soluzioni integrate in grado di aiutare le imprese a fare un vero passaggio verso l’Industria 4.0.



Personal Data ha ottenuto recentemente la certificazione Panduit per le soluzioni destinate all’infrastruttura fisica di collegamento, l’asset strategico sul quale poggiano le innovazioni tecnologiche e applicative. Sempre recentemente, Personal Data ha annunciato anche la creazione della nuova divisione Sicurezza IIoT, con l’obiettivo di fornire ai clienti nuovi servizi per migliorare la protezione di dispositivi e soluzioni Industrial Internet of Thing. Il focus delle due aziende verso il mondo industriale servirà ad unire le competenze ed esperienze maturate in ambito IT e OT e a metterle a disposizione dei clienti che devono essere guidati, soprattutto nel mondo industriale, verso uno sviluppo concertato e integrato di infrastrutture e soluzioni capaci di supportare i nuovi sviluppi tecnologici e applicativi ma di garantire anche la continuità operativa e la produttività.



La produzione, del resto, dipenderà sempre più da tecnologie IT. L’approccio di Panduit nell’identificare architetture e prodotti che garantiscano la Continuous Availability di tutti i sistemi e il supporto consulenziale, tecnico e di assistenza di Personal Data costituiranno un binomio importante a supporto delle realtà del settore manifatturiero e dell’automazione in ottica Industry 4.0.



La partnership tra le due aziende ha trovato già piena espressione nella presenza di Personal Data al MECSPE, il più grande appuntamento dedicato alle innovazioni per l’industria manifatturiera che si è tenuto a Fiere Parma dal 28 al 30 marzo, dove Personal Data ha presentato la sua nuova divisione e l’offerta dei più recenti servizi, tra cui l’intera gamma di soluzioni per il mondo IIoT di Panduit.



###



Informazioni su Panduit

Dal 1955, la cultura di Panduit, basata su curiosità e passione per la risoluzione delle problematiche installative e tecnologiche ha consentito di realizzare collegamenti più stretti tra gli obiettivi commerciali delle aziende e il loro successo sul mercato. Panduit crea soluzioni all’avanguardia per infrastrutture fisiche, elettriche, di rete e Audio/Video per ambienti su scala aziendale che vanno dai Data Center alle sale telecomunicazioni, dalla singola scrivania all’ impianto produttivo industriale. Con sede centrare a Tinley Park, Chicago, Illinois, USA e 112 sedi operative sparse in tutto il mondo, la solida reputazione di Panduit in materia di qualità e leadership tecnologica, abbinata al robusto ecosistema di partner, aiuta a supportare, sostenere e promuovere la crescita aziendale nell’odierno mondo connesso. Per maggiori informazioni: http://www.panduit.com



Informazioni su Personal Data

Presente sul mercato ICT da quasi 40 anni, Personal Data, azienda bresciana del Gruppo Project, è specializzata in soluzioni infrastrutturali personalizzate per la gestione, la virtualizzazione e la business continuity dei sistemi IT. Accompagna imprese pubbliche e private nel percorso di trasformazione dei processi aziendali e organizzativi, con tecnologie, competenze e servizi attraverso soluzioni on premise, cloud o ibride.

Per informazioni visitare il sito: https://www.personaldata.it/