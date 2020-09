Per un pieno d’energia!

Nailevo è lieta di presentare PlantYourDay, il nuovissimo integratore proteico vegano di Hush & Hush.

Un corpo e una pelle sani cominciano da un intestino sano. Se, a causa di diete sbilanciate, uso di anti-biotici, stili di vita poco salutari, la flora batterica intestinale è alterata, possono insorgere infiammazioni, rossori, dermatite, difficoltà nella digestione, aumento di colesterolo, ansia, depressione, obesità. Qui entrano in gioco i prebiotici (il “cibo” dei probiotici) e i probiotici (batteri che “sorvegliano” il buon funzionamento dell’intestino), che sono gli ingredienti chiave dei supergreens, superfruits e superfoods di cui la formula di PlantYourDay è ricca.



Hush & Hush PlantYourDay è l’integratore alimentare proteico in polvere di origine vegetale che promuove il benessere dell’organismo e la bellezza della pelle. A base di collagene, vitamine A, C ed E, biotina, vitamina B12, aminoacidi, zinco, selenio ed estratti vegetali, PlantYourDay dona una scorta di energia per tutta la giornata, riequilibrando corpo e mente.

La polvere proteica, di origine vegetale e vegana, potenziata da supergreens, superfoods, fibre, prebiotici, probiotici, antiossidanti e vitamine, rivitalizza il corpo dall’interno, favorisce una buona digestione e rafforza le difese immunitarie dell’organismo. La pelle appare radiosa, distesa e priva d’imperfezioni.

PlantYourDay è destinato a coloro che vogliono migliorare il proprio livello nutrizionale con una dose quotidiana di proteine e fibre, per uno stile di vita sano ed attivo.



• Ripristina la flora e il benessere intestinale, dona energia

• Formulato con proteine del pisello biologico e proteine di semi di zucca biologica ad azione antiossi-dante e anti-infiammatoria

• 110 calorie, 17 grammi di proteine, 1 grammo di zuccheri, 2 grammi di grassi

• Delizioso sapore di cioccolato

• Come colazione super golosa, o come pasto sostitutivo se abbinato a frutta, latte e altri ingredienti

• 100% Vegan



La scienza al servizio della bellezza: così opera Hush & Hush, il brand d’integratori nutraceutici che regala benessere a 360°. Con un mix unico di vitamine, erbe ed estratti botanici combinati in formulazioni brevettate, Hush & Hush è il luxury brand di integratori alimentari dall’approccio olistico, che unisce il benessere di corpo e mente. “La scienza è il segreto” è il motto che guida i fondatori dr. Marc Ronert e Janna Ronert, già ideatori del marchio di cosmeceutica Image Skincare, nello sviluppo di prodotti innovativi ed efficaci che rispondano alle esigenze del consumatore moderno.



PlantYourDay 402 g, prezzo al pubblico: € 69,00. Assumere preferibilmente la mattina, aggiungendo due cucchiai di polvere a latte, latte di mandorla, caffè o ad altre bevande non zuccherine.

Hush & Hush è distribuito in esclusiva da Nailevo Srl su QVC e presso i migliori centri e Beauty Spa d’Italia. Da oggi anche su www.beautyzon.it