Perchè gli stranieri preferiscono la Toscana per Sposarsi

Il matrimonio è tra le occasioni più importanti nella vita di una persona. Un ricordo indimenticabile che si stampa nelle menti e nei cuori di coloro che la vivono. In quel giorno ogni piccola cosa deve essere straordinaria e l'Italia, con il suo prezioso patrimonio storico-artistico e culturale, rende ancora più particolare questo evento, fornendo situazioni e atmosfere incredibili e fantastiche. Ma esiste veramente una parte d'Italia dove sposarsi è ancora più bello? Laura Barbera, una Wedding Photographer con base in toscana , ci racconta che sposarsi in questa regione sembra essere la scelta ideale per molti sposi e futuri sposi in particolare dall'estero. Sposarsi nella culla del Rinascimento consente di scoprire il giusto mix di opere d'arte, natura e passato storico, offrendo il miglior contesto per qualsiasi tipo di cerimonia nuziale: dal più lussuoso a quello più intimo. Colori e paesaggi incantevoli seducono coloro che per la prima volta scoprono la Toscana per la prima volta: uno scenario da cartolina per una cerimonia di matrimonio da sogno in Italia. Ecco qiomdo 6 buoni motivi per sposarsi in Toscana, la terra di Leonardo da Vinci e Dante Alighieri!



1. La Toscana è la culla delle opere d'arte

La Toscana come culla storica di opere d'arte e letteratura, è il luogo preferito dagli amanti di tutto il mondo che scelgono di sposarsi in Italia; inoltre negli ultimi anni molti VIP si sono sposati in questa zona! Non semplicemente la Firenze di Dante e gli Uffizi, ma anche Siena con Piazza del Campo o Pisa con Piazza dei Miracoli e la sua torre pendente: ogni angolo della Toscana è pieno di fascino e passato storico. Da Certaldo, terra dell'autore Boccaccio, a Vinci, il paese che ha dato i natali a un eccellente artista come Leonardo, passando per le torri storiche di San Gimignano e Volterra, città dell'alabastro. Visitare la Toscana è toccare con mano un mondo storico che è anche arte. Hai mai pensato al servizio fotografico per la cerimonia del matrimonio in giro per le strade di Firenze? O in un altro piccolo paese sulle colline del Chianti? Un vero e proprio sogno ad occhi aperti per molte persone! Proprio per questo in molti scelgono un wedding photographer che abbia base in quella regione, perchè un fotografo professionista di questo tipo conosce molto bene la propria regione.



2. La tradizione enogastronomica

Fare la cerimonia di matrimonio nella bella Toscana significa anche condividere momenti di divertimento per gli occhi e il palato, grazie ai sapori genuini della tradizione gastronomica Toscana. Un'ampia selezione di primi piatti tipici, formaggi speziati, zuppe come la ribollita e la pappa al pomodoro, carni bianche e bistecche alla fiorentina... Tutti piatti appetitosi che si mescolano a vini della regione riconosciuti in tutto il mondo per la loro meravigliosa selezione e l'alta qualità: il Chianti , Brunello di Montalcino, Nobile di Montepulciano sono solo alcuni di una lista molto lunga di vini eccellenti. In Toscana non mangi solo con la bocca, ma con tutti i sensi. Un'esplosione di sapori, aromi, profumi e sfumature in grado di donare soddisfazioni per il corpo e la mente.



3. Mare, campagna e dolci colline

La Toscana è un'area geograficamente eterogenea e offre situazioni totalmente diverse per ogni tipo di cerimonia nuziale. Cerchi un luogo che si affaccia sul mare? Le numerose scelte vanno dalla Versilia e Forte dei Marmi, alla splendida cornice dell'Argentario e della Costa degli Etruschi. Per coloro che pensano alla cerimonia del loro matrimonio circondata da vigneti e vallate dai colori incantevoli, la Val d'Orcia, Colle Val d'Elsa, la campagna del Chianti o l'incantevole panorama della Foresta di Vallombrosa sono le scelte perfette per scoprire la location dei propri sogni.



4. Borghi medievali e ville lussuose

La Toscana è un luogo da cartolina ideale per un matrimonio da sogno: pittoreschi borghi medievali, palazzi rinascimentali, castelli, ville storiche circondate da uliveti e vigneti sono vere perle che risplendono nel tempo. Situazioni idilliache all'ombra di colline avvolte dal silenzio e dagli odori della natura offrono panorami mozzafiato e fanno sì che molte coppie scelgano la Toscana per il grande giorno. Si potrebbe preferire l'atmosfera bucolica della Val D'Orcia e della Valle del Chianti o si potrebbe scegliere il carattere distintivo di alcune delle strutture storiche più famose al mondo come Firenze ... il luogo ideale per gli sposi è sempre a portata di mano. Qualunque sia la cerimonia nuziale che si sta sognando, questa zona ha tutto ciò che si desidera per permettere di trascorrere una giornata indimenticabile e da favola!



5. Clima e natura

Camminare sotto il sole caldo della primavera o dell'estate in Toscana, riempie il cuore di piacere, ma questa zona è il posto migliore anche per una cerimonia nuziale invernale! In Toscana, grazie al clima mite in tutti i periodi dell'anno, offre giornate ideali per sposarsi. Basta scegliere se preferiamo sposasrci a piedi nudi in riva al mare, o in una nobile villa di campagna: la natura arroccata su montagne, colline, fiumi e mare è un vero spettacolo per gli occhi. La specifica conformazione geografica di questa regione regala paesaggi straordinari in cui regna una concordanza ideale tra uomo e natura: spaziando dalle montagne, passando per le colline, fino alla grande selvaggia bellezza delle coste bagnate dal Mar Tirreno: il perfetto angolo di Toscana è servito!



. Cerimonia di matrimonio esclusiva

Negli ultimi anni la Toscana è diventata il luogo di vacanza italiano preferito da persone che vengono dall'estero e la quantità è in costante aumento. Non è sicuramente una coincidenza se molti VIP del mondo dello spettacolo e dello sport hanno già scelto la terra di Dante, Petrarca e Boccaccio come luogo ideale per il fatidico "si". Solo per citarne alcuni: i famosi cantanti italiani Adriano Celentano e Claudia Mori nel 1964. Tra i VIP sposati in Toscana di recente, non possiamo assolutamente trascurare l'ex giocatore dell'Inter Wesley Sneijder con Yolanthe Cabau o la principessa Carolina di Borbone-Parma, nipote della Regina d'Olanda, che ha scelto la Basilica di San Miniato per pronunciare il regale "Lo voglio". Anche Justin Verlander e Kate Upton nel novembre 2017, hanno selezionato Siena e la chiesa di Castiglion del Bosco come luogo della propria cerimonia nuziale.