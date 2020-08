Perché è importante avere la certificazione ISO 9001?

Perché è importante la certificazione qualità Iso 9001? I consumatori vogliono la qualità. Sì, proprio così. È sinonimo di garanzia, fiducia e di una esperienza di acquisto felice. Un consumatore diventa cliente solo quando si fida realmente di un’impresa e della qualità dei suoi servizi/prodotti, tanto da decidere di non comprare dalla concorrenza...

Come fanno le aziende a garantire la qualità ai propri clienti?

A livello internazionale esiste una norma standardizzata sui Sistemi di Gestione della Qualità (SGQ) aziendali che definisce i requisiti da rispettare per le organizzazioni che vogliono raggiungere la certificazione qualità Iso 9001 secondo criteri comuni e condivisi.



La norma in questione è la ISO 9001. Sotto forma di principi generici e non come rigide regole sul modo di produrre, fornisce i requisiti minimi che tutte le attività dovrebbero soddisfare per essere definite “di qualità”.



Per questo può essere applicata a ogni tipo di organizzazione, pubblica o privata, di grandi o piccole dimensioni e soprattutto di qualsiasi settore.



Il suo obiettivo è quello di aiutare le attività a migliorarsi da un punto di vista organizzativo e qualitativo basandosi sull’approccio per processi (si vede l'impresa come un insieme di processi da coordinare) per il raggiungimento della Customer Satisfaction, la soddisfazione dei clienti. Grazie all’adozione di un sistema di gestione qualità secondo la norma di certificazione iso 9001 sarà possibile:



Definire il contesto aziendale, le parti interessate e le loro aspettative. Punto fondamentale per avere la capacità di individuare i requisiti applicabili e definire coerentemente obbiettivi ed indicatori misurabili;

Approcciare a tutte le fasi di processo attuando i principi del risk management. Definendo e prevenendo pro attiva,mente i pericoli che possono impattare sul raggiungimento degli obbiettivi;

Monitorare continuamente il proprio operato in ogni processo;

Valutare con metodologie precise i risultati ottenuti tramite dati ed evidenze;

Migliorare la partecipazione, la competenza e la consapevolezza di tutte le risorse umane impiegate nei processi;

Confrontare i propri dati con quelli dei competitors;

Aumentare la soddisfazione dei clienti;

Migliorare la capacità produttiva riducendo le inefficienze;

Migliorare la reputazione aziendale.

Il Sistema di Gestione Qualità e la Certificazione ISO 9001

Avere un Sistema di Gestione della Qualità basato sulla norma di certificazione ISO 9001 ha molti vantaggi per l’impresa. Ecco i più importanti:



Più trasparenza, visibilità e competitività nel mercato;

Accesso a bandi e gare pubblici specifici dove è richiesta la certificazione;

Analisi e controllo dei processi interni all’organizzazione applicando il principio del rischio;

Capacità di individuare e soddisfare i requisiti e bisogni dei clienti;

Maggiore produttività, redditività ed efficienza organizzativa;

Risparmio di tempo, denaro e risorse, ovvero una riduzione degli sprechi e delle inefficienze;

Migliorare i processi di qualifica aziendale;

Coinvolgimento della forza lavoro in una nuova cultura aziendale del continuo miglioramento.

Non esiste un unico Sistema di Gestione della Qualità che si può implementare allo stesso modo ad ogni impresa. La ISO 9001 vuole essere una linea guida standardizzata ma flessibile verso il miglioramento sul lungo termine delle organizzazioni. Se un’attività vuole essere di qualità certificata, deve trovare il modo migliore per adattare a sé la norma ISO 9001.



Come ottenere la propria certificazione ISO 9001?

Un consulente è quello che serve se si vuole implementare e ottenere la certificazione ISO 9001. È un esperto della norma e dei processi d’impresa, sa trovare la soluzione più adatta ad ogni organizzazione. L'organizzazione non deve affidarsi però di pancia ad un professionista. Ma deve mettere in atto una efficace politica di qualifica del fornitore. Perche è verò è molto importante raggiungere l'obbiettivo della certificazione Iso 9001, quindi dovranno essere presi in considerazione i fattori come:



Esperienza e referenze sia sulla norma Iso 9001 sia sul settore di appartenenza aziendale;

Formazione specifica;

Capacità comunicative e leadership;

Elasticità;

Servizi offerti correlato all'implementazione del sistema di gestione Iso 9001, come formazione, audit, affiancamenti;

Costi;

Tempistiche.