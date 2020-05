Percorsi di trekking in Trentino

E' finalmente online Trentinontrack per gli appassionati di montagna. Ci occuppiamo di organizzare eventi trekking e altri eventi sportivi.

Trentinoontrack è finalmente online!

E' il nuovo sito per gli amanti della natura e della montagna che organizza trekking e tante altre attività sportive nel territorio del Trentino.

Abbiamo una vasta varietà di alternative adatte a soddisfare tutte le esigenze grazie al servizio offerto di personalizzazione.



Le principali attività che proponiamo:

Passeggiate

Eventi speciali – percorsi in canoa, escursioni in montain bike, passeggiate al tramonto, ciaspolate sulla neve.

Team building – rafting, geocatching, slittata noturna.

Percorsi di montagna in Trentino per famiglia/bambini

Escursioni in costume ai laghi di montagna

Questi soddisfano il bisogno di muoversi (fare sport, passeggiate,ecc), di trascorrere del tempo in un ambiente sano ed anche bello, cioè, la natura.

Ed è anche emotivo, perché ci fa stare bene, ci libera dallo stress, ci dona una sensazione di benessere.

l nostro differenziale è che offriamo dei prodotti su misura dei clienti, inoltre proponiamo eventi speciali e attività di teambuilding.

Noleggiamo attrezzature per i clienti che scelgono le nostre escursioni.

Tutte le descrizioni presenti nelle nostre pagine aiutano il cliente nella sua decisione per soddisfare il suo bisogno.

Approfitta della nostra offerta:

20% di sconto nel mese del compleanno, 20% se porta un amico

Non avere paura di perdersi in montagna o trovarti in difficoltà, perché grazie alla nostra guida esperta avrai un supporto durante tutta la durata dell'escursione.

Se i tuoi amici sono indaffarati e non hanno il tempo di trascorrere una giornata con te, il gruppo di Trentinontrack sarà felice di metterti in contatto con persone che condividano i tuoi interessi.

Eliminano la fatica di cercare informazioni, di organizzare una gita, di perdere tempo a pianificare tutto, di non avere la compagnia giusta.

Se vuoi mettere fine alla difficoltà di organizzare una gita in montagna, visita il nostro sito e scopri di più: