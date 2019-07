Più di 100 iscritti alle lezioni gratuite di yoga a Folignano, Grottammare e Martinsicuro

Prossimo appuntamento martedì 16 luglio a Grottammare

Sono più di 100 le persone di ogni età iscritte ai corsi gratuiti di yoga che si stanno svolgendo a Folignano, Grottammare e Martinsicuro.



L’iniziativa rientra nel progetto “Laboratori territoriali di prevenzione del tumore al seno” giunto alla seconda edizione, coordinato dalla Cooperativa DLM e realizzato grazie ad un contributo offerto dalla Susan G. Komen Onlus.



A Grottammare l’iniziativa, a cui stanno collaborando Comune di Grottammare (assessorato allo sport ed alla salute) e dalla Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna della Regione Marche, si svolge ogni martedì dalle ore 19 alle ore 20 in Piazza Capponi (via Promessi sposi).



A Martinsicuro, grazie alla collaborazione della Pro Loco e di Coop Alleanza 3.0, le lezioni si svolgono ogni giovedì dalle ore 19 alle ore 20 presso gli spazi aperti dell’Hotel San Remo sul Lungomare Italia 74 a Villa Rosa.



A Folignano, col patrocinio della locale amministrazione comunale, le lezioni si svolgono invece ogni venerdì dalle ore 19 alle ore 20 presso i giardini in Piazza Bolivar a Villa Pigna.



La partecipazione alle lezioni è gratuita.



“I benefici dello yoga – dice l’insegnante Eugenia Brega – si possono dividere in due settori: mentale e fisico. E da un punto di vista strettamene fisico anche solo dopo poche lezioni ci si sente più flessibili, dopo alcune si ha già rafforzata la muscolatura della schiena e si adotta una postura migliore, che a sua volta porta ad una riduzione dei dolori muscolari, in particolare del male di schiena. Non va dimenticato poi che si tratta di un’ottima disciplina per il cuore perché abbassa la pressione sanguigna e rallenta i battiti del cuore”.



Ulteriori informazioni sulle attività possono essere acquisite sul sito www.cooperativemarche.it o sulla pagina facebook Cooperativa DLM.