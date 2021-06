Piccoli buongustai crescono: l’importanza di educare al gusto naturale del cibo sin dall’infanzia

Promuovere un nuovo approccio all’alimentazione dei bambini ed educarli a scoprire i gusti più genuini della natura già dalla tenera età. Questa l’ultima sfida di Pralina - azienda salentina specializzata nella produzione di alimenti naturali - che con la nuova linea di baby food Il Piccolo Bio guarda alle nuove generazioni per stimolare un approccio sano nei confronti del cibo, con la complicità dei genitori. Perché una corretta educazione alimentare comincia sempre dai “grandi”.

Le proposte de Il Piccolo Bio - puree di frutta e creme di legumi e verdure – sono il risultato del sapiente abbinamento di materie prime naturali 100% biologiche, coltivate in Italia secondo pratiche sostenibili ed etiche. Il tutto arricchito con profumate erbe del Mediterraneo: dal basilico alla salvia, dal prezzemolo alla noce moscata, gli aromi donano alle creme un gusto piacevole ed equilibrato che mitiga il sapore dei legumi senza bisogno di aggiungere altro.



“Abituare i più piccoli al gusto vero di frutta, verdura e legumi sin dai primi anni di vita è essenziale per contrastare la dipendenza da zucchero e da sale ed evitare che, una volta superata la prima infanzia, i bambini ricerchino il cosiddetto “cibo spazzatura”, ricco di grassi e zuccheri”, commenta Stefania De Domenico, biologa esperta in nutrizione, ricercatrice presso l’Università del Salento “Le moderne linee guida internazionali in materia di alimentazione raccomandano una ridotta somministrazione di sali, zuccheri semplici e grassi, che rendono sì i cibi più appetibili, ma a lungo andare portano all'insorgenza di malattie quali ipertensione, sovraccarico renale, obesità, diabete, problemi cardiovascolari. Se pensiamo che l’OMS consiglia una dose giornaliera di soli 5 grammi di sale per un adulto, è facile dedurre che il consumo indicato per un bambino debba essere prossimo allo zero”.



Da qui l’importanza di un’alimentazione per i più piccoli basata su verdura, frutta e legumi: i cibi in assoluto più ricchi di micronutrienti quali vitamine, sali minerali, fibre e acqua. Tali elementi, infatti, intervengono in tutte le reazioni metaboliche del nostro organismo e regolano importanti funzioni fisiologiche come l’accrescimento, la produzione di ormoni, lo sviluppo dell’apparato riproduttivo e del sistema immunitario.



Sempre secondo l’OMS, la razione minima di fibre durante l’infanzia dovrebbe essere di 9 grammi per 1000 kcal, ma spesso questo micronutriente così essenziale non è sufficientemente presente nella dieta quotidiana dei bambini. “La fibra solubile contenuta in frutta, verdura e legumi intrappola lipidi, colesterolo e zuccheri, limitandone l’assorbimento se presenti in eccesso, regola i picchi di insulina (glicemia postprandiale) e stimola il senso di sazietà”, prosegue Stefania De Domenico.



E conclude: “Le fibre, inoltre, modulano la consistenza delle feci e sono fondamentali anche nella prevenzione di malattie quali obesità e diabete, che sempre più si manifestano anche in tenera età. Infine, ma non meno importante, la fibra è il substrato per l’alimentazione dei microrganismi presenti nel nostro intestino. Per questo ha una funzione antinfiammatoria e promuove la composizione della flora batterica dell’adulto che diverrà”.

Commenta Lisella Dal Porto, biologa, fondatrice e CEO di Pralina: “Le ricette Pralina sono frutto di un costante impegno in Ricerca & Sviluppo e di una forte attenzione agli stili di vita e ai trend nutrizionali più attuali. Da sempre la nostra missione è tutelare e far conoscere le eccellenze della terra salentina promuovendo il “mangiare sano con gusto”, all’insegna di valori quali genuinità, naturalità, semplicità ed equilibrio nutrizionale”.



“L’approccio etico al cibo, valore fondante per Pralina, ci ha portati a pensare soluzioni su misura, finalizzate a educare al buon cibo e al gusto sin dall’infanzia” commenta Valentina Avantaggiato, Responsabile Marketing e Comunicazione di Pralina, che continua “Da qui la decisione di creare la linea di baby food Il Piccolo Bio. Perché instaurare buone abitudini alimentari già da piccolissimi è il primo passo per uno stile di vita sano che accompagnerà i bambini fino all’età adulta”.

Per raccontare ai bambini stessi l’importanza di un’alimentazione sana ed equilibrata ed insegnargli a vedere il cibo come un alleato per il proprio benessere, Pralina ha ideato gli album da colorare ‘Le storie del Piccolo Bio’. Una serie di racconti illustrati – uno per ogni referenza della linea - vedono protagonista la fata Pralina, che trasforma le bontà della terra salentina in gustose pozioni dalle proprietà benefiche. I racconti sono disponibili online sul sito dell’azienda e vengono allegati gratuitamente a fronte di un acquisto minimo di 12 prodotti Il Piccolo Bio.



A proposito di Pralina

Pralina - azienda salentina specializzata nella produzione di alimenti naturali - nasce a Melpignano (Lecce) nel 1991 dalla creatività di due amiche, due giovani donne desiderose di tutelare e far conoscere in Italia e nel mondo le eccellenze della terra del Salento promuovendo il “mangiare sano con gusto”. Intercettando in maniera sartoriale le esigenze e le tendenze nutrizionali contemporanee, Pralina promuove una sana alimentazione nella vita di tutti i giorni.

Erbe e ortaggi coltivati dagli agricoltori locali secondo pratiche sostenibili e biologiche vengono trasformate da Pralina in specialità gastronomiche di altissima qualità e pronte da gustare. Sughi, vellutate, paté, bruschetteria, pesti e molto altro. Un perfetto mix di tradizione e innovazione. Oggi l’azienda è una realtà dinamica e in costante espansione che porta i suoi prodotti sulle tavole di oltre 30 Paesi nel mondo, sia con il proprio marchio che al servizio di private label.