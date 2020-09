l'evento è gratuito con prenotazione obbligatoria

Appuntamento a Gradisca, il 5 settembre, con un coinvolgente spettacolo del cartellone del Piccolo Opera Festival del Friuli Venezia Giulia che - sotto la direzione artistica di Gabriele Ribis - porta la musica lirica in luoghi di grande suggestiona della regione, fra castelli, piazze, antiche dimore.



Alle ore 20.30 al Nuovo Teatro Comunale va in scena lo spettacolo "JEUX" sulle musiche di Claude Debussy, una coproduzione Festival Invisible Cities e Piccolo Opera Festival del Friuli Venezia Giulia.



E’ uno spettacolo di musica e danza che viaggia sul sottile filo del gioco virtuale. Sul palcoscenico Giovanni Bellucci al pianoforte insieme ad Eugénie Andrin, danzatrice e coreografa, con la regia multimediale di Gabriel Grinda. I due protagonisti “dialogheranno” tra loro creando un gioco di immagini avvincente per lo spettatore. Lo spettacolo reinventa Jeux di Claude Debussy, balletto in un atto scritto da Debussy fra il 1912 e il 1913 e realizzato per i Balletti Russi di Sergej Djagilev, con un meccanismo originale e inedito: attraverso una proiezione digitale le mani di Bellucci – irreali e concrete al tempo stesso – si muovono nello spazio e rendono visibile la musica allo spettatore sotto un nuovo punto di vista. Sono le mani a impadronirsi del centro della scena e ad ispirare non soltanto la realizzazione di una coreografia, ma anche a permettere l’espressione di quegli affascinanti balletti insiti nel gesto pianistico dettato dalla partitura musicale. Un viaggio sensuale e accattivante in cui la danzatrice è al centro della proiezione e funge da trait d’union tra l’immagine oggettiva e l’immaginario collettivo.



Lo spettacolo è gratuito con prenotazione obbligatoria ( booking@piccolofestival.org , tel 3664218001 )



Per informazioni - Associazione Culturale Piccolo Festival del Friuli Venezia Giulia

www.piccolofestival.org - info@piccolofestival.org