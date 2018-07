Piero Angela: Come puntare alla più alta soglia dei contenuti con la più semplice soglia del linguaggio

Viaggio attraverso le opere di colui che ha scritto una pagina fondamentale nella storia della divulgazione scientifica in Italia. Piero Angela ha avuto il merito e la capacità di avvicinare due mondi che durante il corso della storia si sono sempre cercati senza mai avere la capacità, e forse la volontà, di incontrarsi: il mondo della cultura e il mondo fatto di gente comune, di operai, impiegati, falegnami, fabbri, massaie.

Ben lontano dal tipo di televisione definito TV-Spazzatura, Piero Angela ha svolto negli ultimi decenni una notevole attività di educazione scientifica, non solo in televisione, ma anche con conferenze e articoli su quotidiani e riviste. Ha ottenuto premi non solo in Italia ma anche all’estero. Per la sua attività ha ricevuto inoltre diverse lauree Honoris causa.



Questo libro effettua un percorso storico che analizza le componenti più significative dell’opera di Piero Angela. E’ un viaggio che ci conduce dagli esordi come conduttore del telegiornale fino a Superquark, passando attraverso le sue più celebri trasmissioni televisive quali Indagine sul paranormale, Quark, La macchina meravigliosa, Il pianeta dei dinosauri, Viaggio nel cosmo e tanti altri. E’ un omaggio dunque a un “grande” dei nostri tempi che ha dedicato un cinquantennio della sua vita alla divulgazione scientifica.



La figura di Piero Angela viene narrata sotto tre punti di vista: il giornalista, il conduttore televisivo e documentarista, lo scrittore. Tre ruoli paralleli che convogliano alla fine in un unico lodevole obiettivo: la divulgazione scientifica orientata sia a soddisfare i palati più esigenti, che a spiegare i misteri e i meccanismi della scienza con un linguaggio accessibile a tutti. Il libro si conclude con un’intervista in esclusiva a Piero Angela da parte dell’autore, ove vengono trattate tematiche inerenti la TV Spazzatura, i misteri del paranormale, la ricerca scientifica ed altro.