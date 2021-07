Pil presenta Ma Bouche il primo disco di Pil Love Records

Pil, agenzia di comunicazione integrata, dinamica e all’avanguardia, consolida ulteriormente il suo rapporto con la musica e le produzioni discografiche - avviato già nel 2017 con la creazione dell’hub eventi Pil Love - con l’uscita del primo disco: Ma Bouche.

Ma Bouche, prima release di Pil Love Records, porta la firma di Simone Barbaresi, dj e fondatore di Pil Love insieme a Carlo Boldrini, CEO di Pil: un disco in grado di incarnare perfettamente il concept artistico-sociale del progetto Pil Love, itinerante hub di eventi ricco di creatività innovativa.



Le tracce contenute nel disco, disponibile in vinile dal 30 Luglio 2021 e in formato digitale da Settembre, sono sostanzialmente due tracks, una per lato, la versione originale realizzata da Simone Barbaresi dal mood molto positivo, e il remix fatto da Manuel De Lorenzi, proposto in una versione più peak time.



In Ma Bouche si respira tutta l'expertise di Simone Barbaresi, maturata in trent’anni di carriera, suonando nei migliori club della Riviera Adriatica e nei locali più cool d’Europa, a fianco di dj internazionali; le sue produzioni seguono un’atmosfera profonda e House, con un’attitudine groovy.



Manuel De Lorenzi, dal canto suo, si avvicina al mondo musicale in tenerissima età esplodendo la sua passione per il vinile e calcando le consolle di locali in tutta Europa, diventando resident di molti club. La sua musica è house minimal, con alcune influenze funk.



“Nonostante il periodo storico che stiamo vivendo abbiamo deciso di realizzare nuova musica per stare vicino al mondo degli eventi, una delle categorie più colpite dalla pandemia; per questo nasce Ma Bouche, il disco con cui lanciamo l’etichetta discografica Pil Love Records, un progetto a cui io e Simone Barbaresi abbiamo creduto dal giorno zero, per strutturare ancora di più l’hub eventi dietro al nome di Pil Love.” afferma Carlo Boldrini, CEO di Pil.



Pil Love è un evento nato a supporto di associazioni di beneficenza, diventato successivamente un’occasione per organizzare eventi musicali itineranti per il territorio italiano. Insieme alla casa discografica Pil Love Records, Pil si pone l’obiettivo di diventare un’agenzia omnichannel, in grado di comunicare su più fronti differenti, veicolando i valori attraverso la creatività che da anni la contraddistingue.



L’evento ufficiale di lancio di Ma Bouche si terrà l’8 Agosto presso la Croce del Sud di Civitanova Marche, uno dei locali che da anni ospita gli eventi di Pil Love, interpretando al meglio il concept e il sound.