Piobbico ospita l’ultima tappa del Grand Tour delle Marche 2021

Il 5 gennaio il borgo si trasforma in un quadro animato della Sacra Natività

Piobbico (PU), caratteristico borgo medioevale adagiato alle falde dell’Appennino umbro-marchigiano, dal 1990 rivive ogni anno l’emozione del Na-tale con la Sacra Rievocazione della Natività, un tradizionale Presepe vivente, un appuntamento di lunga data scaturito dalla curiosità dei bambini del luogo di ricostruire in modo fedele la narrazione della nascita di Gesù. Una ricerca appro-fondita di antichi usi e costumi che ha finito poi per coinvolgere tutti gli abitanti che, per l’occasione, vestono i panni di pastori, falegnami, osti e sacerdoti.



Mercoledì 5 gennaio è la data in cui si svolge l’evento. A partire dalle 17, ci si immerge nelle scene di vita quotidiana di duemila anni fa, ricreate nelle canti-ne, negli androni, nelle piccole piazze e nelle suggestive vie del borgo illuminate dalla fioca ed evocativa luce delle torce.



La Sacra Rievocazione della Natività è un vero e proprio coinvolgente cammino. Le inconfondibili melodie degli zampognari accompagnano lo spettato-re lungo il percorso: dall’ingresso dell’antico nucleo storico fino al maestoso Pa-lazzo Brancaleoni, con più di 300 figuranti calati con grande solennità nei rispet-tivi ruoli, per offrire agli avventori un’esperienza unica.



Nella Piazza del Castello, alla quale si accede dopo aver varcato l'arco prin-cipale della Torre dell'orologio di Palazzo Brancaleoni, verrà allestita la scena del mercato, nell’ambito della quale è prevista una fitta nevicata “straordinaria” con neve artificiale.



L’iniziativa, organizzata dal Comune e dalla Pro Loco di Piobbico nel rispet-to delle normative di sicurezza vigenti, è sede della tappa conclusiva del Grand Tour delle Marche 2021, il circuito di eventi promosso da Tipicità e ANCI Marche in collaborazione con Regione Marche e con la partnership progettuale di Banca Mediolanum e Mediolanum Private Banking.



Info e programma: www.tipicitaexperience.it

ph fonte ufficio stampa