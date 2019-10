Pistì on air su RTL 102.5 con la campagna “Crème de la crème”

Dal 4 novembre sulla radio più ascoltata d’Italia, il racconto di un’eccellenza italiana

“Così è solo la crema di pistacchio Pistì”. Questo è il claim scelto dall’azienda siciliana Antichi Sapori dell’Etna per raccontare i valori e l’unicità di un prodotto come la Crema di Pistacchio Pistì, che racchiude in sé i sapori e i profumi della Sicilia, terra da cui proviene.



Lo spot sarà on air sul network radiofonico RTL 102.5 dal 4 novembre e racconterà agli ascoltatori i valori dell’eccellenza di questo prodotto. Genuinità, qualità, etica, trasparenza, selezione delle materie prime, artigianalità e sicilianità sono i tratti distintivi del brand.



L’obiettivo è quello di creare e mantenere il concetto di unicità e, inoltre, innescare un processo volto a far desiderare il prodotto e far vivere al consumatore un’esperienza di piacere sorprendente e dal carattere fortemente socializzante.



La forza e l’unicità dell’azienda è nella filiera completa, dal pistacchieto allo scaffale: qui il pistacchio viene coltivato, lavorato e trasformato in prodotti di altissima qualità in quello che è il più grande laboratorio artigianale scavato nella lava dell’Etna.



I prodotti di Antichi Sapori dell’Etna vengono venduti in 41 paesi con l’export che rappresenta il 35% del fatturato. Numeri che rendono l’azienda siciliana leader indiscussa nel settore oltre che eccellenza assoluta del made in Italy.



Pistì nasce a Bronte, ai piedi dell’Etna, una quindicina di anni fa. Nino Marino era un manager creativo proveniente dal settore alimentare, Vincenzo Longhitano invece era un abile dirigente cresciuto in una storica famiglia di produttori di Pistacchio. Nel 2000 i due giovani uniscono le loro forze per dare vita a una piccola produzione di alta pasticceria. Nello stesso anno, subito dopo il debutto al “Cibus” di Parma, le numerose richieste da parte della grande distribuzione rendono necessario l’acquisto di un’intera pasticceria nel centro di Bronte. Oggi Pistì è un punto di riferimento per il territorio di Bronte e, proprio grazie alla scelta di privilegiare uno standard qualitativo eccellente, impiega stabilmente 90 dipendenti fissi, che diventano 160 nei periodi di alta stagione.



Per ulteriori informazioni: www.pisti.it