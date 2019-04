Pizza Festival Milano 3-4-5 maggio 2019 :: Piazza Gae Aulenti

Level Up Events presenta L'originale PIZZA FESTIVAL di Milano. PIZZA FESTIVAL, il più importante circuito nazionale all’aperto, dove protagonista assoluta è la PIZZA, sarà a Milano in Piazza Gae Aulenti da venerdì 3 a domenica 5 maggio 2019 (ven. dalle 18,00 alle 24,00 - sab. e dom. dalle 12,00 alle 24,00).

IL FORMAT “PIZZA FESTIVAL”

Il Festival in Tour per l’Italia, organizzato da Level Up Events, farà parte, per l’appuntamento di Milano, dell’importante cartellone del MILANO FOOD CITY, il più grande evento dedicato alla cultura alimentare. Questa tappa vanta il patrocinio del Comune di Milano.

L'originale Pizza Festival di Milano sarà una vera e propria festa della pizza preparate in tutti i suoi gusti e versioni, dalla classica napoletana, alla pugliese, alla più sottile Toscana, alla focaccia ligure.

Venti forni, sempre accesi, 60 pizzaiuoli che impasteranno, inforneranno e serviranno pizze, negli stand predisposti nelle meravigliosa Piazza Gae Aulenti di Milano, da mezzogiorno alla sera, senza interruzione, portando in piazza la bontà e la genuinità della pizza.



LA LOCATION PIAZZA GAE AULENTI

Piazza Gae Aulenti è il punto di convergenza di Porta Nuova; si trova vicinissima a piazza Alvar Aaltoe da qui sono visibili le Torri Garibaldi e gli adiacenti grattacieli del Bosco Verticale, il palazzo della giunta regionale lombarda, la Torre Galfa, la Torre Servizi Tecnici Comunali, il Grattacielo Pirelli, le torri residenziali Solaria, Solea, Aria e una porzione della Torre Diamante. E' ospitato in quest'area anche il grattacielo più alto d'Italia, l'Unicredit Tower. Arrivarci è facile: se si è con i mezzi pubblici, basta prendere le linee della metropolitana M2 e M5, oppure qualsiasi treno o autobus che arrivi alla stazione di Porta Garibaldi. Se invece siete automuniti potete far sostare la macchina in uno dei parcheggi a pagamento che si trovano nei dintorni come lo Smeraldo Parking (viale Monte Grappa 14), Pasubio Parking (via Privata Nino Bonnet 2) e The Big Parking (via Carlo de Cristoforis 6).



BONTA' E TRADIZIONE

In campo l’eccellenza della tradizione dell’arte della pizza, realizzata con i migliori prodotti, i più sani e gustosi, per offrire il sapore autentico del più italiano tra prodotti culinari.

Un forno cuocerà solo pizze preparate con ingredienti per celiaci, così da permettere a tutti di gustare la bontà della pizza napoletana.

La Pizza oramai simbolo della semplicità ma anche della italianità è uno degli alimenti che rappresenta maggiormente in tutto il mondo il nostro paese, è mangiata e apprezzata da qualunque popolo, ed il suo consumo ogni anno è in continua crescita.

Nell’ambito della manifestazione ci sarà uno stand dedicato alla birra tedesca e dei truck Food con prodotti “Amici della Pizza” come farinata, pizza fritta, sfogliatelle e panzerotti.



SPETTACOLI E AREA BAMBINI GRATUITA

Musica, spettacoli e divertimento per bambini e famiglie saranno presenti al Pizza Festival. Da venerdì 3 a domenica 5 maggio street band, artisti di strada e dj set animeranno la piazza di Milano.

Inoltre all'interno della manifestazione sara presenta un'area bimbi gratuita, dove i fanciulli potranno giocare, colorare e partecipare ai laboratori. Il Tutto gestito dalle ragazze di Hyaena Design che hanno ideato e sviluppato il Laboratorio del Riciclo, un modo divertente di riutilizzare materiali di scarto che torneranno a prendere vita grazie alla fantasia dei nostri bambini.

Il programma del Pizza Festival è confermato anche in caso di pioggia, l'ingresso agli stand, l'area bambini e agli spettacoli è GRATUITO per tutti i giorni della manifestazione.



PROGETTO E TOUR “PIZZA FESTIVAL”

Il progetto PIZZA FESTIVAL è un'idea della Level Up Events, prima società a credere nel progetto itinerante della Pizza in Tour.

Il Tour di eventi ha come obiettivo quello di far conoscere l’Arte della Pizza ma anche di coinvolgere attivamente gli appassionati nelle principali piazze italiane. In ben 15 città diverse, i più importanti maestri pizzaioli porteranno la loro ‘arte’ e maestria nel preparare la pizza nelle piazze italiane, adoperandosi per tutti coloro che vorranno parteciparvi.

L’arte dei Pizzaiuoli, e la Pizza saranno in piazza dopo Milano a Pinerolo, Trieste, Merano, Torino, Verona, Voghera, Monza, Perugia e Vicenza.



PIZZA PATRIMONIO UNESCO

Il 4 febbraio 2010, la PIZZA è stata ufficialmente riconosciuta come Specialità tradizionale garantita della Comunità Europea, n e l 2 0 1 7 il Comitato Intergovernativo per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale dell’UNESCO ha riconosciuto:

“L’Arte del Pizzaiuolo Napoletano come parte del patrimonio culturale dell’Umanità trasmesso di generazione in generazione e continuamente ricreato, in grado di fornire alla comunità un senso di identità e continuità, e di promuovere il rispetto per le la diversità culturale e la creatività umana, secondo i criteri previsti dalla Convenzione Unesco del 2003”.



ORARI FESTIVAL:

• VENERDI' 3 MAGGIO 18,00 – 24,00

• SABATO 4 MAGGIO 12,00 – 24,00

• DOMENICA 5 MAGGIO 12,00 – 24,00



INFO E CONTATTI

• UFFICIO STAMPA 333 95 36 377

• E-MAIL info@levelupevents.it

• INFO EVENTO FB: Street Food Around The World