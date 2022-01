Lunedì 17 gennaio, 24 ore di masterclass online con pizzaioli da tutto il mondo per svelare segreti e trucchi della vera pizza napoletana

Margherita, Diavola o Capricciosa: non importa il condimento, ma la passione e la dedizione nella preparazione del piatto simbolo del nostro Paese. E quale miglior giorno per celebrarlo se non nella Giornata Mondiale della Vera Pizza Napoletana? Lunedì 17 gennaio, in concomitanza con la festa di Sant’Antuono, patrono dei pizzaioli napoletani, Ooni Pizza Ovens, azienda leader nella produzione di forni outdoor per pizza, invita tutti gli amanti e appassionati della pizza partenopea a celebrare la seconda edizione del Vera Pizza Day insieme ad AVPN (Associazione Verace Pizza Napoletana).



Originariamente onorata unicamente dai maestri fornai e pizzaioli del capoluogo campano, nel corso degli anni la giornata del 17 gennaio è diventata un appuntamento fisso nel calendario degli amanti della buona pizza di tutto il mondo. Proprio per questo motivo AVPN (organizzazione no-profit che promuove e salvaguarda la vera pizza napoletana a livello internazionale) organizza la seconda edizione dell’evento: una maratona 24 ore no-stop con 22 masterclass online con maestri pizzaioli di AVPN da tutto il mondo, per promuovere e raccontare l’arte della pizza agli appassionati.



L’evento, che svelerà i segreti di impasto, stesura e cottura della vera ed unica pizza partenopea, sarà all’insegna dell’inclusività: gli incontri saranno in 12 lingue diverse, tra cui non ultima una masterclass speciale nella lingua dei segni.



Per partecipare alle masterclass basta collegarsi al profilo Facebook AVPN o a quello Instagram AVPN ed essere pronti a captare i consigli dei più importanti interpreti della pizza al mondo. E per fare subito un po’ di pratica basterà avere a portata di mano mezzo litro d’acqua, 1 kg di farina 00, lievito di birra fresco, sale, pomodoro pelato, fiordilatte o mozzarella, olio extravergine, basilico e seguire passo passo i procedimenti dei maestri pizzaioli per diventare dei veri esperti e sorprendere parenti e amici con ricette creative e golose nelle future occasioni di convivialità.

Il programma prevede una scaletta ricca di appuntamenti, che avrà inizio alle ore 0.00 CET con la tradizionale e suggestiva accensione del fuoco di Sant’Antuono nella sede napoletana dell’AVPN, per passare poi il testimone virtuale all’Australia, a cui toccherà il primo collegamento.

Ooni Pizza Ovens affiancherà l’Associazione Verace Pizza Napoletana durante 4 delle 22 masterclass in programma tramite la fornitura del forno multi combustibile Karu 16 e la partecipazione attiva di ambassadors e rappresentanti del brand secondo il seguente calendario:



Stati Uniti d'America: la diretta sarà trasmessa dalle 2.30 alle 3.30 CET e vedrà la partecipazione di Cody Splane, ambassador di Ooni Pizza Ovens, oltre che ad ospitare il pizzaiolo di AVPN Peppe Miele. Durante la live, Cody chiederà al suo collega ospite di svelare qualche trucco del mestiere e dispenserà qualche consiglio sul suo personale utilizzo dei prodotti del mondo Ooni.



Germania: la diretta sarà trasmessa dalle 9.30 alle 10.30 CET e vedrà come ospite l’ambassador Ooni Till Martin insieme al pizzaiolo Emmanuelle, proprietario della celebre pizzeria “Malafemmena” a Berlino. I due coglieranno la palla al balzo per regalare a tutti gli appassionati una full immersion nel mondo della pizza napoletana.



Spagna: la diretta sarà trasmessa dalle 11.30 alle 12.30 CET e vedrà l’interazione dell’influencer e Ooni ambassador Alberto (@bearonbike) con la pizzaiola Antonia Ricciardi. Durante la masterclass sarà Alberto a porre alcune domande alla pizzaiola cercando di estrapolarne qualche consiglio da dispensare a tutti i suoi followers.



Regno Unito: ultima masterclass in cui Ooni presenzierà sarà quella trasmessa dal Regno Unito. La diretta sarà trasmessa dalle 12.30 alle 13.30 CET e vedrà come ospiti Kristian Tapaninhao e Darina Garland – CEO e Co-fondatori di Ooni Pizza Ovens che racconteranno le motivazioni che li hanno spinti ad appassionarsi sempre più alla magica arte della pizza napoletana.



L’Italia tornerà protagonista alle ore 15.30 CET, quando sarà trasmessa l’assegnazione dei “Sant’Antuono Awards”, premio patrocinato dalla Fondazione Univerde di Alfonso Pecoraro Scanio e assegnato ai rappresentati del settore giornalistico e dei media nazionali e internazionali che si sono distinti nella promozione della cultura e dell’arte della pizza napoletana.

Lunedì 17 gennaio unisciti agli amanti della pizza di tutto il mondo per festeggiare e scoprire tutti i segreti sapori autentici della ricetta italiana più amata di sempre: sei pronto per mettere le mani in pasta?



Fondata ad Edimburgo, in Scozia, Ooni Pizza Ovens è l'azienda leader nella progettazione, produzione e vendita di forni per pizza.



