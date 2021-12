Plusvalenze Inter: come con la Juventus il Codacons monitora la situazione e chiede intervento all’antitrust

Pronti a costituirci parte civile nei processi se verranno celebrati Non e’ solo un danno per i tifosi ma per tutta l’economia la non corrispondenza dei bilanci riguardo alle entrate. L’associazione presenta esposto all’A.G.C.M ed alla Procura Federale

Cronaca Nazionale: Brutte notizie per i tifosi interisti, dopo la Juventus anche la squadra meneghina sarebbe coinvolta in indagini per plusvalenze sospette e false comunicazioni sociali.



Nella giornata di ieri la sede del club campione d’Italia, ha ricevuto la visita della Guardia di Finanza , dove i finanzieri hanno acquisito i documenti su tutti i trasferimenti delle stagioni 2017-2018 e 2018-2019 : bilanci, contratti, movimenti bancari sugli scambi di cui si vuole verificare la regolarità della contabilizzazione delle relative plusvalenze .



Codacons: “Ancora una volta chi ci rimette per primi sono i tifosi, che in tutti questi anni hanno supportato il club anche in stagioni poco felici e difficili.

Proprio per tutelare i tifosi e tutti gli appassionati dello sport del calcio , abbiamo deciso di scendere in campo, qualora fossero accertate le gravi responsabilità della Dirigenza e del club afferma il Presidente Nazionale Marco Donzelli



Codacons presenterà un esposto all’Autorità garante della concorrenza e del Mercato e alla procura federale affinché si accertino le eventuali responsabilità dei fatti in questione.



ph fonte ufficio stampa