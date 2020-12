PMI, e-commerce e logistica, alimentare e non, di Natale

Il noleggio Morini Rent il supporto momentaneo che serve

Il commercio al dettaglio, come molti altri settori, è stato fortemente influenzato dal Covid-19, ma il Natale è sempre l’occasione per mettere a frutto una parte significativa del fatturato. L’onda dell’ecommerce è tanto più forte in presenza delle restrizioni dovute alla sicurezza sanitaria ed all’approssimarsi del Natale. In tempi di Covid-19 i dettaglianti sono nuovamente chiamati allo sforzo organizzativo del delivery e le offerte di noleggio Morini Rent sono la soluzione ideale per chi ha bisogno di sostegno per le consegne nel mese di dicembre e gennaio.



Netcomm e The European House Ambrosetti[1] hanno recentemente fotografato la crescita dell’ecommerce in Italia e tra i settori in ascesa ci sono il commercio al dettaglio (+18,1%) e la ristorazione (+9,2%). La distribuzione territoriale vede attive soprattutto Lombardia, 21%, Lazio, 16,8%, e Campania, 9,6%. Le PMI e le microimprese beneficiano di questo trend digitale che non riguarda solo le grandi imprese: le piccole imprese contano per il 22,2% del totale, le medie imprese per il 18,8% e le microimprese per il 15,1%



Il comparto dei veicoli commerciali a noleggio, per le sue caratteristiche di flessibilità ed economicità, torna ad essere una soluzione di grande supporto. E Morini Rent, anche grazie alla sua speciale flotta di veicoli isotermici per il mantenimento della catena del freddo - per alimenti e farmaci - è leader dei servizi alle PMI.



Morini Rent, parte di Avis Budget Group e azienda specialista del noleggio di auto, veicoli commerciali ed isotermici, conferma la piena operatività di tutti i suoi Morini Point e la garanzia di sanificazione di tutti i propri mezzi.



La possibilità di far assaporare un prodotto tipico della nostra terra agli amici lontani oppure di far provare i sapori ai nostri figli fuori regione fa parte ormai del nostro costume.



Morini Rent offre la soluzione adatta a garantire la catena del freddo: veicoli isotermici con accessori e servizi gratuiti per il trasporto del freddo in totale sicurezza e a prezzi davvero vantaggiosi. Inoltre, Morini Rent mette a disposizione dei propri clienti una flotta allestita con pneumatici adatti alla stagione invernale in grado di garantire la migliore aderenza al suolo in presenza di pioggia, neve e ghiaccio.



Ogni Morini Point è garanzia di un servizio veloce, conveniente con la certezza di rivolgersi ai professionisti del noleggio a breve e medio termine.



Per la ripresa Morini Rent conferma la sua offerta Pluriflexi, il noleggio plurimensile di auto e furgoni. Una formula pensata per il noleggio a più mesi (minimo 3 mesi) all inclusive, con un costo decisamente inferiore della tariffa mensile standard. Il noleggio del mezzo, con un unico canone mensile, può essere sospeso in qualsiasi momento, senza preavviso, senza il pagamento di penali e soprattutto senza l’obbligo di tenere il veicolo noleggiato fino alla scadenza del contratto.



Inoltre, Morini Rent non ha dimenticato le necessità dei sui clienti privati, invitandoli sempre a rispettare le restrizioni interregionali riguardanti la mobilità e le raccomandazioni sanitarie. Data l’attenzione da prestare in luoghi pubblici e sui mezzi di trasporto, per venir incontro alle esigenze di noleggio private Morini Rent ha lanciato tre promo dedicata alla flotta auto e mobility:



-10% di sconto su noleggi dei mezzi accessibili Mobility

-10% di sconto sui noleggi mensili e Plurimensili per il segmento auto

-15% di sconto per noleggi auto superiori ai 10 giorni.



Tutte le promo terminano il 31/12



Veicoli commerciali, automezzi refrigerati, automobili, minibus o mezzi allestiti per il trasporto di persone con disabilità motorie: tutte le offerte sono disponi su www.morinirent.com



Morini Rent, azienda specializzata nel noleggio di auto, furgoni e minibus, è stata fondata a Torino nel 1949 e da allora offre servizi di noleggio per la mobilità di merci e persone innovativi e tecnologicamente avanzati, pensati per una società mobile ed in continua evoluzione, rimanendo fedeli alle origini, alla cultura ed alla passione che da sempre anima lo stile aziendale. Morini Rent è il partner ideale per le aziende e i privati in cerca di automezzi sicuri e confortevoli, adatti a ogni stile di guida e merci, grazie ad una rete di filiali – 49 Morini Point – sviluppata a livello nazionale. Conta una flotta di 2.500 veicoli commerciali e automobili per 90.000 clienti serviti e 150.000 contratti di noleggio (dati 2019).