Poke House inaugura la sua prima casa del poke a Catania

Poke House, il brand leader del poke bowl in Europa, apre nel cuore di Catania una nuova House per portare una ventata di spirito californiano e il gusto inimitabile delle sue bowl nella magnifica terra sicula.

Dopo l’apertura di un locale all’interno del Centro Sicilia lo scorso maggio, Poke House debutta a Catania con il suo primo street store, scegliendo per la sua prima House sicula uno dei punti nevralgici della città, luogo di incontro e di passaggio per i catanesi. A partire dal 4 dicembre i catanesi possono infatti gustare in Piazza Giovanni Verga 21 l’esperienza californiana di Poke House: le coloratissime bowl, un esotico mix di pesce crudo a cubetti, riso, frutta e verdura freschissime e salse speciali, preparate per coniugare leggerezza e gusto, creatività e sperimentazione.



La qualità delle materie prime è il vero mantra di Poke House: tutti gli ingredienti vengono consegnati freschi ogni mattina da selezionati fornitori italiani. Frutta e verdura vengono scelte accuratamente garantendo la freschezza dei prodotti, e il pesce crudo, che fa da base alle poke, viene sfilettato all’ultimo, scegliendo le parti più pregiate, come nel caso del salmone di cui viene servito il taglio sashimi, il più pregiato.



Le iconiche poke bowl, scelte tra le sfiziose ricette in menù o totalmente personalizzabili dalla base fino al topping, sono preparate a vista coinvolgendo il cliente in prima persona. Una proposta unica per gli amanti del mangiar sano che non vogliono rinunciare al gusto.

Con i suoi 142 mq e un luminoso dehors, accolti dall’icona del pesciolino abbracciato alle sinuose pendici dell’Etna, la nuova food destination si propone come una tappa obbligata per chi ama concedersi una pausa gustosa ed equilibrata in un clima easy e rilassato grazie al tripudio di colori caldi e accoglienti e a un’atmosfera all’insegna della leggerezza tipica della West Coast. Dalla scelta dei colori agli arredi tutto è pensato per proiettare ogni poke lover sulle lunghe coste dell’oceano Pacifico: dalle pareti inondate dall’emblematico rosa intenso del brand agli arredi semplici e dai materiali naturali, dalle stampe giganti alle rigogliose piante esotiche.



“Sentiamo una grande affinità con i siciliani; il mood positivo e informale che si respira nelle nostre location e che si riflette nella nostra proposta culinaria, evoca lo stile di vita lento e rilassato dell’isola che tutta Italia invidia. Per questo torniamo con grande entusiasmo in questa terra dalla storica tradizione culinaria, ma al tempo stesso così aperta alla sperimentazione e incline a lasciarsi conquistare dalla freschezza e dalla qualità delle nostre bowl” commenta Matteo Pichi, Co-Founder e CEO di Poke House.

“Una sintonia di stato d’animo e passione (per il buon cibo) che merita una doppietta! Presto inaugureremo un nuovo angolo di California a Palermo. Un’altra oasi in cui i siciliani potranno ricaricarsi con i nostri piatti, freschi e genuini, immersi nell’atmosfera solare e sognante delle nostre House” spiega Vittoria Zanetti, Co-founder di Poke House.



Un’offerta completa, da mattina a sera



Non solo poke, il menù di Catania offre una ricca selezione di smoothies, acai bowl, avocado toast e fruit bowl per chiunque abbia voglia di un break healthy ma gustoso. E per rinfrescarsi Acqua Brick, tè e bevande naturali, in tema con la filosofia californiana.



Poke House è anche disponibile sulle principali piattaforme di food delivery che servono la città: Glovo, Deliveroo, Uber Eats e Foodys.



(ph fonte https://poke-house.com/it-it/)