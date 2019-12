Polemiche sui social per il weekend dove si impara a corteggiare

Arriva a Rimini direttamente dalla Spagna, il weekend per single che ha già scandalizzato centinaia di italiani sui social network

le famose “Escapadas para solteros, la vacationes correctas con entretenimiento, el fin de semana para despedida de soltera e soltero” , li chiamano così in nei Paesi Baschi al Nord della Spagna, questa volta però l’importazione Basca approda in Romagna, proprio nella patria italiana del divertimento , dicono che sarà un fine settimana, dal venerdi pomeriggio alla domenica pomeriggio, dove si riaccenderebbero le scappatelle extraconiugali, dove faran riaffiorare, dopo anni, il nostro macho italiano, conosciuto in tutto il mondo, il suddetto provolone, tipico delle spiagge della riviera romagnola degli anni 70, dove la donna “preda” si sentirà più coccolata e sicura di sè grazie anche alle lusinghe ingannevoli del “cuccadores” il tutto per arrivare ad aver un’uscita con la malcapitata, e questi corsi dove insegnano a far continui dolci e falsi apprezzamenti al proprio partner solo per ottenere qualcosa in cambio e tanto altro che adesso vi raccontiamo nel nostro articolo.



Su internet gira già la voce che tra qualche settimana inizieranno questi “corsi” o come li chiamano gli organizzatori “stage per essere più sicuri di se stessi di fronte al partner desiderato” un weekend con 50 donne e 50 uomini in un hotel a Rimini; noi ci siamo incuriositi , documentati e abbiamo intervistato chi ha creato questo “pacchetto vacanza”.

c’è scritto che sarà un weekend con animazione per Single e non, un week dove imparerebbero a “conquistare” la donna o l’uomo che hanno sempre sognato , che prima non si sarebbero mai sognati (scusate il gioco di parole), addirittura nemmeno avvicinarsi o per terrore di far la prima mossa sbagliata o perché gli mancherebbe il coraggio, o per l’insicurezza del proprio aspetto fisico.



Siamo un attimo andati a sbirciare sui vari social e abbiamo notato davvero tanti commenti polemici riguardo l’evento, ad esempio si legge che questo “weekend” sia inutile in quanto “ci sarà mica bisogno di uno STAGE per imparare a RIMORCHIARE” .

Qui di seguito alcuni dei commenti più gettonati , più apprezzati e condivisi dalla gente:

“ma fate ste cose per rovinare le famiglie” , “li farete ACCOPPIARE ma non son mica bestie” qualcuno indispettito “ma ste donne non riescono a trovarsi un fidanzato normalmente o in un agenzia matrimoniale al massimo” qualcun’altro dubbioso “come farete a eliminare la timidezza in una persona solo in un weekend” altri più ironici menzionando dei film “stile una notte da leoni per gli addii al celibato e nubilato.. eheh quel che succede a Rimini rimane a Rimini” qualcun’altro citando formule matematiche avendocela con chi è fidanzato e domanderebbe di partecipare “maggiore è la distanza e minore saranno i sensi di colpa e poi come farà un uomo di 40anni a GIOCARE come dite voi con una ragazzetta di 20anni” ed altri ancora che non stiamo qui a citarvi ed ad annoiarvi.



Replicano gli organizzatori: forse proprio in quest’era dei social, un’iniziativa simile potrebbe far riaffiorare l’arte del “RIMORCHIO” con del vero rapporto umano con l’altro sesso, che con questi social abbiamo un’attimo perso, stando dietro ad uno schermo di un pc o ad uno smartphone quel che sia!

Non organizziamo questo weekend, come dicono, per rovinare le famiglie, non è proprio il nostro intento, anzi se vedete dalle recensioni, tante coppie , che si son conosciute nel nostro weekend, ancora ci scrivono per ringraziarci e il bello sapete qual’è, per chi non ha amici che gli fanno da “spalla” , perchè non potrebbero venire per via dei fidanzati gelosi -consigliano gli organizzatori- potrete venire anche da soli , perchè i nuovi amici ve li facciamo fare noi, quindi consigliamo anche di venire soli soletti senza problemi, anzi è anche meglio;

- dicono: li facciamo “ACCOPPIARE” come bestie, ma abbiamo usato questo termine scherzando, perché sarà una mente robotica a creare le coppie per ogni gioco che faremo, “accoppiamenti” in base alle preferenze che avranno dato dopo ogni giochino.

Come abbiamo sempre detto - ricordano gli organizzatori, rispondendo alla nostra intervista- non siamo un’agenzia matrimoniale, collaboriamo si, con tante di loro, ma proprio non crediamo , nelle applicazioni per cellulare per incontrare l’anima gemella, perché siamo ancora all’antica, come i nostri nonni, riguardo l’approccio con l’altro sesso, ed è questo che vogliamo inculcare alla gente , quelli che sperano di incontrare la donna o l’uomo della loro vita dietro dei profili fake, pagati dai creatori delle app per farvi credere che state chattando con una persona di vostro gradimento e invece è solo la nonna del creatore dell’app!



Sappiamo bene -rispondendo alle polemiche- che in un solo weekend non possiamo eliminare totalmente la timidezza in ognuno di loro, ma abbiamo visto negli anni, che tanti di loro hanno acquistato più fiducia in se stessi , grazie sempre ai nostri “corsi di abbordaggio” simpaticissimi, fatti a mo di cabaret da villaggio turistico, perché dovete sapere, che siamo tutti animatori e “addestrati” per farvi divertire, dal vostro arrivo, fino ai saluti alla vostra partenza, abbiamo avuto una buona scuola riguardante il turismo e Loisirs fidatevi.



A proposito di Addii al Celibato e Nubilato - replicano gli organizzatori - non faremo pagare il soggiorno in hotel sia ai promessi prossimi sposini e sia a chi festeggia il compleanno quei giorni e faremo degli ulteriori “sconti sul pacchetto” a chi porta amici, pacchetto già scontato che prevede hotel a pensione completa con tutti i pranzi animati + ingresso con drink in discoteca + PigiamaParty + tutti i giochi con l’animazione;



Aggiungono - se poi viene gente sposata o chi è già fidanzato, noi non lo possiamo mica sapere, proprio perché tutti i dati, di chi farà la vacanza, sono trattati con massima riservatezza , non per proteggere chi tradisce, ma perché diamo libero sfogo a chi si vuol divertire, perché dovete sapere, che facciamo solo ma solo quello durante il weekend , cioè farvi morir dal ridere e non istighiamo o obblighiamo nessuno, a fare cose o giochi, che non vorrebbero fare spontaneamente.



A proposito di giochi - ribadisce la direttrice marketing- li divideremo , appena arrivano, in fasce d’età dai 18 ai 25 anni, dai 26 ai 35 anni e dai 35 ai 50 anni, proprio per creare già l’ambiente giusto e non sentirsi a disagio, anzi invitiamo, anche chi non è single, a partecipare , anche perché è una giusta occasione, per farsi nuove amicizie in tutt’Italia, perché la gente davvero arriva da tutt’Italia, dalla Sicilia alla Liguria, dalla Puglia al Trentino.



A noi della redazione sembra una bella trovata, sentendo il programma delle giornate e dei giochi che faranno, qualcuno di questi, siamo sinceri, non li avevamo mai sentiti e ci incuriosisce parecchio questo weekend per single , tanto da domandare agli organizzatori se ci sono ancora posti liberi per partecipare , visto che ci sarà anche un premio finale , ci dicono una SPA per 2 persone, al single o alla single più divertente del weekend.



Vedremo un po’ come andrà questa prima edizione , prima di una lunga serie ci confidano, in strutture sempre diverse, in Italia nella capitale del divertimento il 24-25-26 gennaio 2020

Vedremo un po' come andrà questa prima edizione , prima di una lunga serie ci confidano, in strutture sempre diverse, in Italia nella capitale del divertimento il 24-25-26 gennaio 2020