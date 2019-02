Police Winter forum 2019

Sicurezza delle città, riforma della legge nazionale sulla Polizia Locale e proposte di iniziativa regionale al centro delle due giornate di convegno al Grand Hotel di Trento

Si apre giovedì 21 febbraio, al Grand Hotel di Trento, la 11° edizione del Police Winter Forum, l’annuale appuntamento sulla Sicurezza Urbana dedicato ad Amministratori Pubblici, ai Comandanti e Dirigenti delle Polizie Locali italiane e a tutti gli operatori del settore: un evento organizzato e promosso dal Gruppo Maggioli e dal Circolo dei 13, con il patrocinio del Comune di Trento e della Provincia Autonoma di Trento.



La prevenzione e la riduzione dell’illegalità, il contrasto dei fenomeni di criminalità che quotidianamente, riempiono la cronaca dei giornali rappresentano una priorità nell’agenda politica degli amministratori locali ai quali, oggi, anche la normativa nazionale ha riconosciuto un ruolo sempre più strategico all’interno delle politiche di sicurezza integrata.



Per approfondire tali tematiche, il Police Winter Forum di Trento mette a confronto coloro che le affrontano concretamente e quotidianamente, con il preciso intento di offrire un’analisi adeguata alla complessità dei problemi, ma anche soluzioni percorribili ed efficaci alla luce delle norme in vigore.



• Giovedì 21 febbraio si discute di contrattazione collettiva nazionale e contrattazione decentrata, rivolgendo particolare attenzione proprio alla lettura dei modelli nazionali e locali sulla disciplina della prestazione lavorativa e l’organizzazione del lavoro per il personale della polizia locale. Moderatore dell’incontro: Marcella Tomasi, Segretaria Generale Uil Fpl Trentino.

Interverranno: l’Avv. Francesco Forte, Direttore centrale della funzione pubblica e semplificazione della Regione Friuli Venezia Giulia; il Prof. Avv. Giorgio Bolego, Università degli Studi di Trento e Presidente dell’Agenzia Provinciale per la Rappresentanza Negoziale (Apran) per la contrattazione collettiva integrativa provincia di Trento; Umberto Di Primio, Vice Presidente Anci e Sindaco di Chieti.



• Venerdì 22 febbraio al centro del dibattito c’è la riforma della Legge nazionale sulla Polizia Locale e le proposte di iniziativa regionale per la valorizzazione delle funzioni di polizia locale. Pierangelo Giovanetti, Direttore dell‘Adige, modererà il dibattito a cui prenderanno parte Fabrizio Cristalli, Direttore Generale alla Sicurezza Regione Lombardia e Gianluca Albertazzi, Responsabile Sicurezza Urbana e Polizia Locale Regione Emilia Romagna.

Sarà presente l’On. Simona Bordonali, Segretario della I° Commissione (Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni).