Poly presenta Poly Lens, piattaforma di servizi cloud e Video Endpoint Management

Poly Lens Management and Insights aggiungono più "autorevolezza aziendale" agli endpoint; primo passo verso l'unificazione degli strumenti di gestione Poly in un'unica soluzione cloud

AMSTERDAM - Plantronics, Inc. ("Poly" - precedentemente Plantronics e Polycom), società di comunicazione globale che facilita le connessioni e collaborazioni umane significative, presenta Poly Lens, un nuovo servizio di analisi e gestione cloud. Inizialmente disponibile come Commercial Preview completamente supportata, Poly Lens combina strumenti di gestione e analisi con una visione approfondita del modo in cui i dispositivi Poly vengono effettivamente utilizzati per offrire maggiore controllo e semplicità ai dipartimenti IT.

Poly Lens entra a far parte del portfolio di soluzioni unificate end-to-end dell'azienda presentati all’Integrated Systems Europe 2020 (UC Hall; Booths 11-B140 and 11 A-150).



"Le aziende di oggi sono consapevoli che i giusti strumenti di comunicazione e collaborazione possono aumentare la produttività, ma che ci possono essere dei problemi quando si tratta di come questi strumenti vengono adottati e utilizzati dalla loro forza lavoro", ha affermato Beau Wilder, vicepresidente e general manager delle infrastrutture, cloud e analytics di Poly. "Poly Lens offre un next-level di visibilità negli spazi di collaborazione e nell’utilizzo del device senza la necessità di installare infrastrutture aggiuntive."



Le aziende necessitano di trasparenza e desiderano informazioni relative sia ai successi sia ai problemi delle implementazioni dello spazio di lavoro, incluso l’utilizzo di nuovi strumenti o dispositivi. Poly Lens raggruppa i dati e offre ai clienti una panoramica unica che consente loro di trasformare gli insight in azioni.

Poly continuerà ad aggiornare la Commercial Preview di Poly Lens per aggiungere nuove funzionalità, trasformando le soluzioni di gestione degli endpoint di Poly in un unico comodo servizio. Oggi Poly Lens offre già funzionalità di gestione e aggiornamento sia ai nuovi Poly Studio X sia al Poly G7500. E’ inoltre previsto che, in un secondo momento, Poly Lens supporti gli auricolari Poly e le soluzioni di telefonia oltre a una serie sempre crescente di nuove funzionalità.



Le caratteristiche principali di Poly Lens includono:

• Device Management – Poly Lens ti aiuta a comprendere le potenzialità del device senza difficoltà, a configurare le impostazioni, la gestione dell'inventario basata su mappe e aggiornamenti software. Ad esempio, i clienti possono utilizzare Poly Lens per assicurarsi che i loro Studio X e le soluzioni G7500 abbiano sempre accesso alle più recenti funzionalità di Poly MeetingAI. Avere a disposizione la tecnologia e gli strumenti giusti è fondamentale per aiutare l'IT a implementare rapidamente e correttamente i dispositivi, i servizi e i sistemi di collaborazione mission-critical più adatti. Poly Lens fornisce un'interfaccia semplice e moderna per aiutare i manager e gli amministratori IT a gestire i propri dispositivi Poly in modo rapido ed efficace.



• Intelligent Insights – Poly Lens identifica e dà la priorità a insights attuabili che aiutano a massimizzare l'adozione e il tempo di utilizzo del dispositivo degli utenti attraverso un feed di notizie intelligente. Il feed delle notizie garantisce che le informazioni più importanti e urgenti siano sempre in cima al feed, aiutando i responsabili IT a risolvere in modo più efficace eventuali problemi che potrebbero sorgere. Prossimamente, Poly Lens fornirà room-based insights per aiutare gli IT e i facilities planners a ottimizzare il loro spazio di lavoro nel presente e in futuro.



• Cloud-based Service – Con un numero crescente di aziende che spostano le proprie attività su cloud, Poly Lens offre una soluzione flessibile e sicura che consente alle aziende di essere più smart e innovative. I clienti possono migrare tra i provider Vass (video – as- a- service) senza perdere insight storici e di valore.



“Le aziende stanno cercando il giusto compromesso tra il numero di dispositivi da adottare e i costi relativi alla creazione di spazi lavorativi adeguati” ha Melissa Fremeijer, Senior Research Analyst, European Telecommunications and Networking, IDC. “Ora più che mai, le aziende devono ottimizzare l'utilizzo degli spazi di lavoro e gli strumenti condivisi per rimanere competitivi. Ciò continuerà ad alimentare la necessità di dispositivi intelligenti che forniscano approfondimenti basat su data-driven che possano essere implementati in modo semplice e scalabile. "



Disponibilità Poly Lens

Poly Lens è ora disponibile in tutto il mondo come Commercial Preview. Maggiori dettagli su prezzi e commercializzazione saranno disponibili nella prima metà del 2020. Per ulteriori informazioni su Poly Lens, visita: Lens.poly.com



Incontra Poly a ISE 2020

Poly Lens fa parte di una serie di soluzioni Poly che si collegano attraverso piattaforme di comunicazione unificate per ridurre le distrazioni, la complessità e la distanza nelle modern aree di lavoro. Oltre a Poly Lens, Poly presenterà i nuovi Poly Studio X, le cuffie Poly Savi 8200 Office e UC Series, le cuffie Voyager Office Series con Active Noise Cancelling (ANC), la mobile phone station Poly Elara 60 Series e Poly G7500.

Le soluzioni Poly saranno inoltre esposte nei seguenti stand ISE:

• Microsoft, stand B-130, padiglione 11

• Zoom, stand B-225, padiglione 15



