Porte aperte per il secondo “compleanno” della sede di Scientology delle Marche

Sempre più attivi anche i volontari della sede di Senigallia per contribuire al benessere della comunità

Son trascorsi due anni dall’inaugurazione della nuova sede della Missione di Scientology Delle Marche, e il suo impegno sociale è aumentato settimana dopo settimana.

Sabato 23 settembre 2017, Scientologist provenienti da varie parti d’Italia, insieme a rappresentanti del mondo civile e religioso si sono dati appuntamento a Senigallia, in provincia di Ancona, per l’inaugurazione della nuova sede della Missione Ideale di Scientology delle Marche. A 300 metri dalla rinomata “Spiaggia di Velluto” e a pochi minuti dalla famosa “Rotonda a Mare”, edificio che ha ispirato una delle canzoni più belle della musica leggera italiana, la nuova sede della missione si trova al n. 312 di via Raffaello Sanzio.

Costruito negli anni ‘60 per conto della Olivetti, dal 2017 l’edificio ospita al pianterreno e al primo piano le attività della missione, pronta a fornire il meglio dei suoi servizi a chiunque voglia conoscere di più riguardo alla mente, allo spirito e alla vita, sperimentando l’efficacia della metodologia di Dianetics e avvantaggiandosi della inestimabile conoscenza contenuta nelle opere di L. Ron Hubbard, fondatore della religione di Scientology. La nuova sede funge anche da centro di coordinazione di molte attività sociali, continuando la tradizione e l’impegno decennale degli scientologist nella nell’area.

Da allora, i volontari che ne fanno capo, si sono impegnati quasi settimanalmente a sostegno della comunità con attività di prevenzione alla droga, promozione dei diritti umani, attività a beneficio dell’ambiente del ripristino dei valori morali.

Un bilancio molto positivo considerando che questo significa migliaia di opuscoli gratuiti La verità sulla droga, Che cosa sono i diritti umani? e La via della felicità, messi nelle mani dei giovani e delle migliaia di turisti che d’estate affollano la meravigliosa Spiaggia di velluto. Con questo materiale hanno a disposizione le informazioni utili per far fronte alle principali rovine sociali e aiutare nei diversi aspetti della vita.

Significa anche far qualcosa per ridurre l’inquinamento del mare, con decine di interventi di bonifica e centinaia di sacchi di plastica e spazzatura raccolta sulle spiagge e nelle aree verdi della zona.

Le iniziative continuano e proprio per questa speciale occasione sabato 28 settembre dalle 10.00 alle 20.00 ci sarà una giornata a porte aperte dove, chiunque lo desideri, può richiedere informazioni, visionare o richiedere i materiali informativi.

La nuova sede della missione si trova al n. 312 di via Raffaello Sanzio. Per informazioni: 071 659373