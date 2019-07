Giovedì 25 Luglio 2019, h 21.15. Rocca Malatestiana di Fano (PU)

Portico Quartet a Fano Jazz by the Sea

Giovedì 25 Luglio 2019, h 21.15.



Main Stage, Rocca Malatestiana





IN ESCLUSIVA ITALIANA.



Duncan Bellamy, batteria, elettronica.

Milo Fitzpatrick, basso.

Keir Vine, hang, tastiere.

Jack Wyllie, sax, tastiere.



Il Portico Quartet è una delle tante scoperte fatte nel corso degli anni da Fano Jazz By The Sea, che nel 2011 lo ha invitato a esibirsi in Italia per la prima volta.



All’epoca, Duncan Ballamy, Milo Fitzpatrick, Keir Vine e Jack Wyllie erano una promessa, oggi sono una certezza.



Il gruppo londinese è infatti tra i riconosciuti capofila della new wave del British Jazz del terzo millennio, distinguendosi per una ricerca musicale che attinge al minimalismo, al gamelan balinese, al rock e, ovviamente, al vasto vocabolario del jazz.



A caratterizzare l’originale sound del Portico è uno strumento a percussione denominato hang, la cui particolare configurazione può rammentare un UFO; la sua sonorità metallica può ora ricordare le steel drums caraibiche, ora percussioni dell’Estremo Oriente.



Con alle spalle una importante nomination al Mercury Prize e quattro album, l’ultimo dei quali si intitola programmaticamente Art In The Age of Automation, il Portico Quartet sfugge le facili classificazioni, preferendo battere strade inesplorate, avventurarsi coraggiosamente e lucidamente in territori sonori in cui l’imprevedibile ha la meglio sui cliché e sulle convenzioni.









Info / Tickets:



Settore A

intero 20,00 euro

ridotto 18,00 euro



Settore B

intero 17,00 euro

ridotto 15,00 euro.



Diritto alla riduzione (under 25, over 65 e possessori Marche Jazz Card 2019).

Vedi anche promozioni Fano Jazz by the Sea

Informazioni

Fano Jazz Network

Cell./Whatsapp: +39 388 6464241

Tel. +39 0721 1706616

info@fanojazznetwork.org



Botteghino del Teatro della Fortuna

Tel. +39 0721 800750