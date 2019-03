Porto di Legnago, serata informativa sulla prevenzione del tumore della vescica

Incontro tematico con l'obiettivo di diffondere uno stile di vita sano: smettere di fumare, svolgere attività fisica e seguire una corretta alimentazione

L'ospedale Mater Salutis di Legnago e l'associazione Fincopp Veneto, in collaborazione con l’associazione NOI, organizzano per giovedì 21 marzo 2019 un incontro dal titolo “Stili di vita e uso di tabacco: suggerimenti per la prevenzione del tumore della vescica”.

L’appuntamento è a partire dalle ore 18.00 presso il teatro “Mignon” di Porto di Legnago.

L'incontro vuole essere un’occasione importante per informare e sensibilizzare i cittadini con lo scopo di aumentarne la consapevolezza, in particolare sugli aspetti che riguardano la prevenzione.

L'invito a partecipare, con ingresso gratuito, è rivolto a tutte le persone interessate.



Chioggia, 15 marzo 2019



Fonte: Ufficio Stampa Fincopp Veneto

Email: fincopp.veneto@gmail.com