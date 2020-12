POSITIONING ed INEDITO: un nuovo modo di comunicare agli investitori

Manini, gruppo specializzato in Architettura Sostenibile e Real Estate, opera per mezzo di tre società: Manini Engineering, Manini Realty e Manini Contract. Manini oggi lancia sul mercato internazionale nuovi progetti di comununicazione per far conoscere il brand in tutto il mondo.

“Il made in Italy rappresenta un’attrattiva particolare per l’estero. Ci mettiamo in mostra non solo per attrarre nuovi Clienti ma anche per preservare quelli esistenti dando loro valore. Non lavoriamo solo in ambito lusso, ma vogliamo essere capaci attrarlo. – dice Leopoldo Manini, founder del Gruppo. Ritengo che l’approccio di promozione del made in Italy possa aiutare anche la nostra attività a farci conoscere all’estero e a darci una credibilità ed un posizionamento migliore rispetto ai nostri competitors”.

Non solo. Per attirare potenziali investitori esteri in Italia è necessario far conoscere le potenzialità del nostro paese ed i migliori luoghi in cui vivere ed incontrarsi, in base alla cultura, all’arte, alla moda, al mangiar bene, e a tutto quello che ha reso celebre la nostra nazione nel Mondo.

Per questo abbiamo lavorato alla creazione di Positioning e di Inedito, due progetti affini ai valori ed alle politiche di sviluppo della nostra organizzazione. Positioning darà valore e visibilità internazionale a tutte quelle organizzazioni più o meno grandi che operano in settori di nicchia (soprattutto in ambito manifatturiero) mentre Inedito darà nuova vita al mondo dell’arte e del design portando agli artisti visibilità a livello internazionale”. I brand usufruiranno dei canali social di cui il Gruppo Manini dispone, come: Facebook, Instagram, Linkedin e YouTube. I post che ogni giorno vengono pubblicati sono seguiti da migliaia di followers tra cui le video interviste a manager ed artisti.

“Ho voluto investire in questo tipo di comunicazione perché il nostro paese è ricco di eccellenze sia nel campo manifatturiero che artistico, purtroppo poco conosciute, che probabilmente non hanno né i mezzi né le risorse per mettersi in mostra ma che meritano indubbiamente di essere promosse.”



POSITIONING



Con l’intento di fare conoscere l’Italia ai clienti esteri, Leopoldo Manini ha deciso di aprire un nuovo format che integrerà un magazine cartaceo, diretto da Silvia Arosio, a tutti gli strumenti multimediali, dai social a YouTube. L’House Organ cartaceo verrà comunque distribuito, in maniera mirata, alle compagnie ed agli studi che gestiscono capitali per operazioni di investimento e di sviluppo. La rivista sarà ovviamente focalizzata sugli Immobili e sull’Architettura in Italia, perché è il core business del Gruppo, ma accanto a questo troveranno posto vari articoli riguardanti il made in Italy e prodotti di eccellenza che ci rendono riconoscibili nel Mondo. Punto di forza del progetto sarà proprio la rivista cartacea. Oltre alla possibilità di abbonarsi, alcuni numeri vedranno delle copie omaggio nei punti di maggiore interesse:

“Ci saranno copie omaggio a Dubai, Berlino, Bruxelles, Parigi, Londra, Hong Kong, Singapore, New York ma anche a Milano, Roma e Firenze, cioè in tutte quelle realtà dove risiedono Imprenditori ed Investitori interessati ai nostri immobili ed alle attività produttive del nostro paese. Una distribuzione completamente diversa dalle testate tradizionali”. L’intento non è infatti quello di vendere copie, ma di presentare al Mondo le nostre eccellenze. Cercheremo anche di sfruttare i canali fieristici italiani che attraggono investitori di tutto il Mondo come il Salone del Mobile di Milano e il CERSAIE di Bologna oltre ad eventi privati in giro per l’Italia.

Lo staff della rivista è stato scelto tra professionisti del settore, che ben conoscono la realtà italiana del mercato e del lavoro, per trasmettere al lettore quella professionalità che è il nostro punto di forza.

“Il giornale non si comporrà di articoli pubbliredazionali da spot pubblicitario, ma di approfondimenti ed editoriali. I giornalisti ed i professionisti che ho scelto daranno lustro all’Italia nel Mondo. All’interno di Positioning ci saranno anche interviste a grandi manager e a personalità che comunque si sono sapute distinguere sul mercato italiano. Intervisterò personalmente anche manager e ceo di aziende, soprattutto artigiane, che producono prodotti di altissima qualità ma che non hanno la possibilità di farsi conoscere: grazie alla nostra rivista, l’imprenditore estero potrà scoprire nuove realtà non conosciute fuori dall’Italia”. – conclude Manini.

Positioning uscirà trimestralmente con una distribuzione “porta a porta” per arrivare direttamente sulle scrivanie di studi legali e commerciali, fondi investimento, importanti studi di architettura e le migliori compagnie di reale estate.



INEDITO



INEDITO è il nuovo brand lanciato dal Gruppo Manini, e Diretto da Antonello Risati, come nuovo spazio d’arte. Nasce per dare la possibilità agli artisti di essere visibili ad un pubblico internazionale usufruendo dei canali di promozione del Gruppo Manini. L’iscrizione ad INEDITO dà la possibilità agli artisti di pubblicare e vendere le loro opere sul sito e-commerce del Gruppo Manini, una piattaforma privilegiata in quanto strettamente collegata al portale immobiliare dove vengono pubblicate esclusivamente proprietà in vendita di fascia alta per il mercato internazionale.

Tutti gli iscritti ad INEDITO hanno inoltre la possibilità di partecipare, con mostre personali, a fantastici Open House nelle più belle ed esclusive ville in vendita oltre ad essere visibili sulla Rivista Internazionale “Positioning” Diretta da Leopoldo Manini, con la supervisione di Silvia Arosio.

“Inedito tratterà di artisti: designer, fotografi, scultori, pittori… tutti coloro che hanno a che fare con l’arte in generale e che vogliano farsi conoscere in modo diverso rispetto alle classiche gallerie d’arte. – dice Leopoldo Manini.

Negli Open House che organizzeremo, le opere d’arte verranno inserite all’interno dell’immobile da presentare. Abbiamo avuto questa intuizione perché volevamo rendere innanzitutto l’ Open House un evento piacevole e che dia anche un messaggio culturale e questo diventa anche un’opportunità per gli artisti di cui l’Italia è piena ma che spesso non riescono ad emergere. Per loro, questa è una grande opportunità per essere riconoscibili sul mercato internazionale perché gli immobili che andiamo a trattare sono d’interesse sia per investitori italiani che stranieri.

Questa nuova sfida è una grande occasione per artisti italiani di avere un luogo, sia virtuale che reale, dove far vivere la propria arte e vendere le proprie opere in un contesto del tutto naturale e senza artifici.



MANINI



STORIA

La nostra storia nasce nel 1970 con Pietro Manini, Geologo. L’attività professionale si sviluppa, a partire dall’anno 2005, con l’entrata in attività del figlio Leopoldo in qualità di Geometra. La sua passione per le costruzioni lo porta ad investire su una società di Engineering votata alla progettazione ed alla costruzione di immobili in Architettura Sostenibile ed alla riqualificazione del mercato esistente. Il Marchio cresce insieme alle tante richieste che arrivano da tutta Italia. Nel frattempo Leopoldo investe in 2 nuove start up: una società Contract, legata al mondo della progettazione architettonica ed alla fornitura e posa di prodotti ed arredi per finiture chiavi in mano (interior ed exterior design), ed una società Realty legata al settore immobiliare con specifica vocazione all’intermediazione ed alla gestione di proprietà. La nuova sfida di Leopoldo sarà quella di far interagire le tre attività creando una rete distributiva e sinergica di servizi legata al mondo dell’Architettura e del Real Estate.



MISSION

Manini fornisce servizi immobiliari esclusivi, completi e chiavi in mano, in grado di rispondere a tutte le esigenze dei nostri clienti: un servizio che nasce con la consulenza immobiliare, che si evolve con l’assistenza tecnica e progettuale, e che si accresce fino alla costruzione ed alla ristrutturazione di manufatti utilizzando le moderne tecniche e tecnologie di green building.



DISTRIBUZIONE

Lavoriamo attraverso la divulgazione di informazioni e metodi utilizzando i canali social come distributori principali d’informazione, con l’obiettivo strategico di dirigere tutti i possibili clienti verso una rete fisica di professionisti, dislocati sul territorio nazionale in grado di assistere e fornire un’ adeguata consulenza immobiliare e dare supporto verso tutti quei prodotti proposti dal Gruppo Manini, il quale, per operazioni immobiliari straordinarie, potrà intervenire direttamente con le proprie società, operanti in ambito edile ed immobiliare, fungendo da General Contractor.



VISION

Manini vuole essere un marchio che rappresenta professionalità, eleganza, stile. Vuole essere il punto di arrivo di ogni professionista che voglia non solo apparire ma anche essere. Manini incarna il made in Italy: la cura per i dettagli, la passione per il bello. Il Gruppo intende svilupparsi in tutta Italia e possibilmente nelle principali Capitali d’Europa. Non lavoriamo solo in ambito lusso, ma vogliamo essere capaci attrarlo.



