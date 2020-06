Praim presenta il nuovo ThinOX4PC USB per uno smart working ancora più semplice e sicuro

Una soluzione leggera e facile da usare che garantisce agli IT Manager la gestione completa di infrastrutture endpoint eterogenee

Praim, azienda italiana leader mondiale nella fornitura di sistemi completi per la creazione e gestione di postazioni di lavoro evolute software e hardware, ha annunciato la disponibilità del nuovo ThinOX4PC USB, dispositivo espressamente pensato per il lavoro da remoto.



ThinOX4PC è la soluzione leggera, economica e semplice da usare, per trasformare PC, notebook e Thin Client di terze parti in dispositivi completamente gestiti e sicuri con tecnologia Linux-based. Da oggi tutte queste caratteristiche possono essere racchiuse anche in questo speciale e unico dispositivo USB che consente a qualsiasi azienda di avvicinarsi facilmente al mondo dello smart working in totale sicurezza.

ThinOX4PC USB include un sistema operativo Linux-based che permette di lavorare da remoto con il proprio dispositivo personale (PC o notebook) semplicemente inserendo la chiavetta USB e riavviando il PC per accedere a tutte le funzioni offerte da ThinOX4PC. Questo consente di operare, anche da remoto, in un ambiente sicuro, separato e completamente gestito centralmente dalla console di gestione centralizzata degli endpoint Praim ThinMan.



Con ThinOX4PC USB Version lo smart working è sicuro, semplice da attivare e senza ingenti investimenti e preoccupazioni da parte del reparto IT. Inoltre garantisce piena compatibilità per l’accesso alle infrastrutture virtualizzate Citrix, VMware e Microsoft, nonché a moltissimi ambienti Cloud, e permette di convertire hardware differenti con sistemi operativi differenti, in endpoint sicuri, performanti e totalmente gestiti da ThinMan.



Le sue dimensioni, contenute in termini di spazio occupato, e il suo look and feel accattivante, fanno della versione USB di ThinOX4PC la soluzione perfetta per abilitare nuove postazioni di smart working.

“Il particolare periodo che stiamo vivendo, impone alle aziende l’attivazione di nuove modalità e strumenti per consentire la continuità del lavoro a tutti i collaboratori. Praim ha studiato questa soluzione, agile ed economica che risponde efficacemente a questa esigenza” - ha affermato Jacopo Bruni, Marketing Manager di Praim.