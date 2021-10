PREMIO ESTRA PER LO SPORT: A Roma al CONI la manifestazione di premiazione

PREMIO ESTRA PER LO SPORT AL CONI LA CERIMONIA DI PREMIAZIONE Premio “Alla Carriera” a MARIO SCONCERTI “Donna di Sport” a DONATELLA SCARNATI

Si è svolta la mattina del 25 ottobrela IV Edizione della Cerimonia di Premiazione, del Premio Giornalistico Estra per lo Sport: Raccontare le Buone Notizie, ospitata nel Salone d’Onore del CONI a Roma da Giovanni Malagò, Presidente del Coni presente sul palco insieme a Francesco Macrì, Presidente di ESTRA S.p.A, e a Gianfranco Coppola, Presidente di USSI.



La Giuria ha assegnato tredici riconoscimenti, tra cui cinque Premi



ESTRA per lo sport - Premio giornalistico CALL TO ACTION - Roma - Salone d'Onore del Coni - 25.10.2021



Speciali: “Alla Carriera” a Mario Sconcerti, “Donna di Sport” a Donatella Scarnati, “Estra per il territorio” a Lorenzo Fargnoli, “Premio Redaelli” al giovane Riccardo Caponetti e il “Premio Buone Notizie” a Elisabetta Soglio per l’inserto Buone Notizie del Corriere della Sera.



Sono state inoltre conferite cinque Menzioni d’Onore a Claudio Arrigoni di Buone Notizie-Corriere della Sera, Simona Berterame di Fanpage.it, Giuseppe De Caro di Rai-TGR Campania, Federico D’Ascoli - La Nazione e Andrea Federica de Cesco di 7-Sette.



Tra i 321 servizi candidati, i giurati hanno selezionato anche i vincitori per le categorie “Carta stampata”, “Web e blog” e “Televisione e radio”:



Categoria Carta Stampata – Gian Luca Pasini, La Gazzetta dello Sport

Categoria Web e Blog – Raffaele Nappi, Ilfattoquotidiano.it

Categoria Televisione e radio – Monica Matano, Rai Sport



Ospiti della giornata Patrizio Oliva, protagonista del servizio di Monica Matano e i fratelli Dario e Franco Leo, protagonisti del servizio di Giuseppe De Caro.



Giovanni Malagò Presidente CONI: “Ieri ero a Misano per tributo a Valentino Rossi. Con il presidente della FMI sono passato in sala stampa, come sempre faccio. Con un giornalista l’argomento è rimbalzato su un collega famoso perché parlava male di tutti, un frustrato. Dico questo perché sembra quasi che ci sia una specie di missione, un obiettivo per cui raccontare cose negative paghi. A me non piace. Io sono felice di presenziare a questo premio che parla di positività e futuro. Donatella Scarnati e Mario Sconcerti ricevono un premio alla carriera e voglio sottolineare la loro professionalità e la mia amicizia nel tempo verso di loro”.



Francesco Macrì – Presidente Estra SpA: “Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a creare, plasmare, supportare e sviluppare tale premio giornalistico. Ringrazio Roberto Ghiretti che, con l’esaltazione della Società sportiva, sottolinea i valori assoluti che lo sport trasferisce e trasfonde. Qui celebriamo le belle storie che nascono dai territori, dall’Italia più vicina a noi. ESTRA vuole esprimere la nostra vicinanza ai territori grazie all’impegno diretto con essi. Grazie a tutti”.



Gianfranco Coppola Presidente USSI: “Saluto Luigi Ferrajolo, mio predecessore. La nostra ambizione è quella di tornare a raccontare lo sport in presenza. Lo sport delle buone cose è fondamentale e se raccontato è un esempio.”



Mario Sconcerti – Premio alla Carriera: “Nel 1974, giovane cronista, amico di Valcareggi. Mi mandarono a fare la conferenza stampa del nuovo CT. Gli feci da chaperon e diventai il suo confidente, dando molti buchi ai colleghi a soli 25 anni. Oggi è il male che fa notizia, però la nostra specialità è raccontare le grandi imprese degli altri. Siamo fortunati e riscuotere questo premio lo conferma!!! Grazie a tutti”.



Donatella Scarnati Premio Donna di Sport: “Grazie alla Giuria, presente con tanti amici. Agli atleti che in 40 anni mi hanno dato la possibilità di raccontare le loro storie. Nel post COVID -19 speriamo che si ripristini la presenza e la possibilità del contatto umano, è importante per tutti”.



Patrizio Oliva: “Monica Matano è stata capace di fare uscire i valori e i sentimenti da questo servizio speciale. Vivere i colori dello sport aiuta a vivere meglio”.



Hanno concluso la mattinata i riconoscimenti alle cinque società vincitrici della Call To Action di Abruzzo, Marche, Molise, Toscana e Umbria, regioni che da sempre vedono una forte connessione tra Estra e il territorio.



I vincitori: Abruzzo: ASD SAILING TEAM, Marche: ASD PALLAMANO CHIARAVALLE, Molise: ASD NUOVA PALLAVOLO CAMPOBASSO, Toscana: ASD AQUATEAM NUOTO CUOIO, Umbria: ASD BASKET GUBBIO



A conferire il riconoscimento ai giornalisti premiati, oltre al Presidente del CONI Malagò, Francesco Macrì, Presidente Estra SpA, Gianfranco Coppola, Presidente USSI, Lucia Blini, Vice Direttore Sport NewsMediaset, Marco Cherubini, Giornalista Mediaset, Alessandra Giardini, giornalista e vincitrice Premio Donna di Sport III Edizione, Michele Maffei, Olimpionico ed ex Presidente A.M.O.V.A., Alessandro Palazzotti, Vice Presidente Vicario Special Olympics Italia, Gen. Vincenzo Parrinello, Comandante Gruppo Sportivo Fiamme Gialle e il giornalista Luigi Ferrajolo.