Premio Fiuggi Sound 2021

Ultimi preparativi per l’importante premio musicale

Ultimi preparativi per presentare le serate del “Fiuggi Sound 2021”, premio musicale che si svolge attraverso le selezioni di cantanti emergenti sul tutto il territorio nazionale ed internazionale. Il “contest” è nato dall’iniziativa dell’Associazione Ninfa e Anteros Produzioni S.r.l. che si occupa di organizzazione eventi e spettacoli, nonché etichetta discografica, responsabile del concorso Area Sanremo (edizione 2017-2018).



Il Premio Fiuggi Sound offre agli artisti emergenti l'opportunità di farsi conoscere, esibirsi e soprattutto crescere attraverso stage gratuiti ed una formazione a cura di alcuni tra i migliori professionisti del mondo dello spettacolo e noti artisti (discografici, arrangiatori, direttori d'orchestra, foniatri). Il lavoro di reclutamento e selezione viene svolto attraverso collaboratori regionali ed esteri che hanno ben chiaro il ruolo odierno del mercato discografico, le nuove forme di linguaggio musicale e di comunicazione sui nuovi media. Le selezioni di tutti i partecipanti, saranno svolte in modalità live oppure on – line, con tappe distribuite su tutto il territorio nazionale, attraverso Semifinali al nord, al centro e nel sud Italia, per facilitare il più possibile i partecipanti.



Tre saranno le categorie presenti: la Baby (5/10 anni), la Junior ( 11/15 anni) ed infine quella delle Nuove Proposte (16/45 anni). A tale scopo è stato previsto il coinvolgimento di partner in linea con i diversi gruppi: per i Baby si è scelta la collaborazione con lo Zecchino D'Oro, insieme alla giuria composta dal Dir. Artistico dell’Antoniano di Bologna Fabrizio Palaferri e dalla direttrice del Coro, la Prof.ssa Sabrina Simoni. I bambini risultati idonei parteciperanno alla finalissima delle selezioni della prossima edizione dello Zecchino D’Oro. Per le categorie Junior e Nuove Proposte le esibizioni saranno dedicate ad inediti, al rap e alle cover e per ogni genere ci sarà una giuria “dedicata”. In veste di giurati, masterclass/vocal coach saranno presenti la cantante Lighea, David Pironaci (giudice di All Together Now), Fabrizio Palma (musicista e arrangiatore), il cantautore Giuseppe Anastasi ed il rapper Space One per la categoria omonima.



Presentatore ufficiale della manifestazione sarà Claudio Guerrini, uno dei più amati e seguiti conduttori di RDS, la radio network nazionale scelta come partner che seguirà l'intero evento.

Le date delle Semifinali si svolgeranno il 12 e 13 Giugno a Fiuggi presso l’Hotel Fiuggi Terme Resort & Spa, il 27 Giugno a Pontassieve -Toscana , 30 Giugno in Campania, 2 Luglio al Teatro del Casinò Municipale di Sanremo – Liguria, 4 Luglio in Sicilia e 13 Luglio nel Lazio.

Presiederanno i giudici Marco Rutilio (musicista e arrangiatore), Marco Panepucci (vocal coach) e Anthony Conte ( musicista/songwriter e speaker radiofonico). Per la serata della Finale e della Finalissima di Gala, previste dal 14 al 17 Luglio 2021 presso la splendida location delle Terme della Fonte di Bonifacio VIII a Fiuggi, è previsto un parterre di ospiti speciali tra i quali Massimo Cotto, speaker di Virgin Radio e autore di Sanremo e altri programmi Rai. Per questa serata è in fase di accordo la ripresa televisiva con una tv nazionale. Presidente di Giuria sarà il maestro Leonardo De Amicis, produttore e Direttore d'orchestra di Sanremo. Infine molto attiva e capillare sarà la presenza sui principali mezzi di comunicazione e new media, canali Social e Youtube (20.000 follower sulla pagina Facebook e 3.000 nella pagina Instagram appena aperte). Un inizio che promette molto bene!