La cerimonia di premiazione dei vincitori della XVII edizione del © Premio Italia Medievale e della XV edizione di Philobiblon, premio letterario Italia Medievale.

Questo evento sarà in diretta a partire dalle ore 17,00



Sabato 28 novembre 2020 alle ore 17,00 la cerimonia di consegna degli attestati ai vincitori della XVII edizione del © Premio Italia Medievale e della XV edizione di © Philobiblon, concorso letterario Italia Medievale per racconti brevi e inediti liberamente ispirati al Medioevo, si sarebbe dovuto tenere nella prestigiosa Sacrestia del Bramante nella Basilica di Santa Maria delle Grazie a Milano con ingresso da Via Caradosso, 1.

© Premio Italia Medievale 2020: i risultati

1) Editoria

Le porte del mondo di Paolo Grillo

2) Arte

Roberto Montagna Liutaio di Casale di Scodosia (PD)

3) Spettacolo

I Trobadores di Assisi (PG)

4) Gruppi Storici

Oste Malaspinaensis di Sarzana (SP)

5) Istituzioni

Archivio di Stato di Milano

6) Turismo

Associazione Città Murate del Veneto di Monselice (PD)

7) Multimediale

Associazione Federico II Umbria di Perugia



Premi speciali Italia Medievale



1) Castelletto di Alvito di Alvito (FR)

2) Il grande racconto delle crociate di Franco Cardini, Antonio Musarra

3) Medioevo in Alessandria



© Philobiblon 2020

1) Quel 10 dicembre 1252 di Maria Altomare Sardella

2) Il medico della peste di Andrea Rava

3) Gli ultimi longobardi di Gian Maria Bianchi