Premio 'PreSa 2021' al Dott. Vincenzo Russo

Lunedì 20 Dicembre presso la Casina Valadier in Roma il Dott. Vincenzo Russo, Docente di Malattie dell’Apparato Cardiovascolare presso l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, Cardiologo presso l’Ospedale Monaldi di Napoli, Segretario Generale della Società Italiana del Dottorato di Ricerca (SIDRI) ha ricevuto il Premio "PreSa, prevenzione e salute" con la seguente motivazione: “per aver promosso ricerche cliniche e sperimentali sulla stratificazione del rischio aritmico e sulla prevenzione morte cardiaca improvvisa nei pazienti affetti da distrofia muscolare e per aver contribuito alla stesura delle linee guida internazionali sulla gestione cardiologica dei pazienti affetti da malattie neuromuscolari.”

La consegna del Premio è avvenuta nel corso della presentazione del 2° Report sulla Disinformazione Pandemica ad opera della Fondazione MESIT, del Network Scientifico Prevenzione e Salute (PRESA), del Centre for Economic and Intenational Sciences (CEIS) dell’Università Tor Vergata, del Centro di Ricerca Interdipartimentale per gli Studi Politico-Costituzionali e di Legislazione Comparata (CRISPEL) dell’Università Roma Tre, dell’Università degli Studi del Molise.