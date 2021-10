Prende il via la Filiera di Centro Carni Company SpA: qualità e territorio, le due parole chiave al cuore del nuovo e ambizioso progetto

Con oltre 4 mila capi allevati ogni anno, 19 aziende del settore coinvolte e un maggiore controllo di tutte le fasi produttive, l’azienda padovana sigilla il suo impegno nella lavorazione della carne bovina. Centro Carni Company SpA si sviluppa su una superficie di 5500 mq coperti, tra i quali 2000 di recentissima costruzione.

Cento Carni Company Spa, l’azienda con sede a Tombolo (PD), che vanta oltre 40 anni di esperienza nel settore della lavorazione della carne bovina, punta sul territorio e sulla qualità con il nuovo progetto dedicato alla propria Filiera.



Tutti i bovini, provenienti dall’Italia e dai Paesi dell’Unione Europea, saranno allevati per almeno quattro mesi in aziende specializzate selezionate, dove verranno applicate le tecniche e le procedure derivanti dalla grande tradizione dell’allevamento veneto, nel totale rispetto dei rigidissimi standard inerenti al benessere animale. Il progetto Filiera di Centro Carni Company SpA vede coinvolte 19 aziende del settore quali allevamenti, macelli e strutture specializzate nell’importazione del bestiame, 17 delle quali presenti sul territorio veneto: 3 a Padova, 4 a Rovigo, 6 a Treviso, 1 a Venezia, 1 a Vicenza e 2 a Verona. Le restanti 2 nel mantovano.



Dalle aziende coinvolte passeranno oltre 400 capi al mese, più di 4.000 l’anno, ma è previsto un ulteriore aumento dei capi allevati in Italia per conto di Centro Carni Company Spa. Questo si traduce in una maggiore valorizzazione dell’economia regionale e del setto dell’allevamento, ma anche dell’agroalimentare e della zootecnica, dal momento che l’alimentazione a base di cereali è parte integrante della dieta dei bovini. Dal punto di vista ecologico ed ambientale, l’allevamento nelle vicinanze del Gruppo, prevede una riduzione dell’emissione di anidride carbonica, grazie diminuzione dei trasporti.



Il progetto vuole, inoltre, garantire la massima qualità al consumatore finale grazie al continuo monitoraggio dell’animale in tutte le sue fasi. Tutto il personale coinvolto deve avere l’adeguata formazione prevista ed essere costantemente aggiornato in materia. Ogni punto della filiera è fondamentale: dall’igiene degli ambienti, al monitoraggio dello stato di salute del capo, fino all’alimentazione. Tutti gli operatori che aderiscono al progetto vengono, quindi, qualificati sulla base di rigidi standard e nel completo rispetto del Disciplinare. Sono, infatti, sempre di più le procedure messe in atto per garantire all’animale e al consumatore finale i migliori standard in termini di controllo e qualità, un impegno quotidiano che Centro Carni Company SpA sigilla con l’avvio di questo importante progetto.



I prodotti della filiera saranno riconoscibili grazie al logotipo che li distinguerà e dall’indicazione “Garanzia di benessere animale in allevamento valutato secondo lo standard del Centro di Referenza Nazionale”. L’obiettivo è far conoscere sia ai clienti B2B sia al consumatore finale tutto il percorso che la carne compie: dalla selezione dell’animale, valorizzando alcune delle principali razze bovine, alla scelta mirata d strutture dagli alti standard di innovazione, alla lavorazione della materia prima. Il percorso della filiera si inserisce, inoltre, nel programma di formazione specializzata operata da MEatSCHOOL srl, la scuola di formazione per il settore delle carni bovine sostenuta da Centro Carni Company SpA.



“Dopo due anni di duro lavoro, questo progetto prende finalmente vita - dichiara Raffaele Pilotto, Direttore Commerciale e Marketing di Centro Carni Company SpA -. Un’esperienza lunga decenni nel mondo della lavorazione e del commercio della carne bovina ci ha insegnato che il miglioramento deve essere sempre continuo, questo è ciò che ci è stato tramandato. Grazie a progetto della filiera controllata vogliamo contribuire anche all’economia della nostra regione dando l’opportunità agli allevatori nostri partner di implementare il loro lavoro”.



Dalla natura al piatto: Centro Carni Company, i professionisti della ciccia



Dire carne vuol dire di più di un semplice piatto, dietro alla bistecca c’è una cultura antica che riguarda tutto il mondo.

Con una spiccata propensione all’innovazione, l’azienda rodata da tempo, sviluppa con passione ed eccellenza in particolare il settore della ricerca di nuove lavorazioni ed è sempre attenta ad evolversi anche nella produzione classica del taglio, approfondendo in particolare tutte le tematiche inerenti alla qualità del prodotto e alla salvaguardia della sicurezza alimentare.



Centro Carni Company SpA si sviluppa su una superficie di 5500 mq coperti, tra i quali 2000 di recentissima costruzione.

Un costante trend di sviluppo ha segnato positivamente, anno dopo anno, la sua attività, confermando le scelte dell’azienda nel segno della qualità, dell’innovazione e del servizio.



Cento Carni Company SpA si potrebbe riassumere in tre parole: culture, care, control. La definizione, racchiude l’impegno dell’azienda, una sorta di manifesto nei confronti del cliente, consumatore finale o nel professionale. La mission aziendale è infatti “Dare benessere alle persone, credendo con passione nell’innovazione e nel miglioramento”. Poche ma significative parole che esprimono la voglia di migliorare, di mettersi in gioco con passione.



Come dichiara l’azienda: “Se da oltre 40 anni offriamo il meglio ai nostri clienti, è perché per primi sappiamo cosa vorremmo trovare sulle nostre tavole”: Ogni giorno l’azienda entra in contatto con i propri clienti, un legame che si concretizza attraverso il prodotto offerto; un contatto che crea relazione e trasmette all’esterno i valori, la storia, e l’esperienza di Centro Carni Company SpA, che si premura di far assaggiare il prodotto e dare informazioni specifiche sulle provenienze, la scelta dei fornitori, le tecniche di allevamento e la macellazione. L’azienda si impegna ogni giorno a mantenere standard qualitativi riconosciuti a livello europeo e internazionale, oltre che a garantire alcune tra le certificazioni più note anche al consumatore finale, come Gluten Free o prodotto Biologico. Centro Carni Company Spa svolge circa 3.000 analisi microbiologiche all’anno, sia sui capi in entrata, sia sul prodotto lavorato e finito.



Alla scoperta del centro gourmet della carne per la ristorazione



Centro Carni Company SpA propone al mercato diversi marchi. Sono però principalmente due i brand verso i quali l’azienda investe la maggior parte degli sforzi economici, commerciali e di comunicazione: uno dedicato al retail Gdo, l’altro rivolto al mercato horeca. Il marchio You&meat di Centro Carni Company SpA nasce nel 2015, proponendosi per primo nel mercato con un burger gourmet caratterizzato da una ricetta speciale e un’ampia tipologia di carni: Chianina, Scottona, Bovino, Aberdeen Angus, Bio e Piemontese, in tagli da 200 grammi e 300 grammi nel caso della Scottona. Unika, invece è il marchio per il canale horeca, con i migliori tagli anatomici di Bovino adulto, Aberdeen Angus, Scottona e Vitello (sia in versione wet aged sia dry aged) e una linea di “burger gourmet” (in versione fresca e gelo). E, per gli inguaribili amanti della carne un'imperdibile novità: a gennaio arriverà una bella tartare di carne pregiata.

Nella foto: Raffaele Pilotto